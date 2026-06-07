Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε ετοιμότητα, ενώ συστήνεται προσοχή στις μετακινήσεις σε ορεινούς δρόμους και περιοχές με πιθανή αστάθεια εδάφους.

Κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλι στην Εύβοια, έπειτα από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή και έγινε αισθητός και στην Αττική, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε αποκολλήσεις βράχων και μικρές κατολισθήσεις σε ορεινές ζώνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

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Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ειδικά κλιμάκια εξετάζουν την ευστάθεια πρανών και δρόμων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη δόνηση.

Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, όπως το όρος Καντήλι, οι σεισμοί τέτοιου μεγέθους μπορούν να ενεργοποιήσουν τοπικές κατολισθήσεις, ειδικά όταν το έδαφος είναι ήδη επιβαρυμένο ή χαλαρό.