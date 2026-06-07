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Η ανάλυση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τους σεισμούς στην βόρεια Εύβοια.

Για τους τρεις σεισμούς στην Εύβοια με μεγαλύτερο τα 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο 5 χλμ. ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας μίλησε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο καθηγητής σεισμολογίας κατά τις δηλώσεις στο Mega σημείωσε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ τόνισε ότι το ρήγμα που έδωσε τους σημερινούς σεισμούς μπορεί να δώσει δόνηση έως περίπου 6 ρίχτερ.

Ειδικότερα, μιλώντας πριν λίγο στην εκπομπή ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΡΑ με την κ. Γιάμαλη (MEGA) τόνισα:

1. Είναι νωρίς να εικάσουμε ότι ο σεισμός Μ=5.2 ήταν ο κύριος.

2. Οι σημερινοί σεισμοί έγιναν στο ίδιο ρήγμα με εκείνους του 2023 και 2025.

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3. Είδαμε συμπεριφορά πολιτών εντελώς αντίθετη από αυτή που επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις, συνεπώς έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε στον τομέα της αντισεισμικής επιμόρφωσης των πολιτών.

4. Οι κάτοικοι οικιών με βλάβες να αποφύγουν τη χρήση τους μέχρι να πάρουν γνώμη μηχανικού.

5. Η «οροφή» των μεγεθών στην περιοχή δεν είναι το 5.0 ή το 5.2, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αλλά περίπου το 6 λόγω του ότι το ρήγμα έχει μήκος 10 χλμ. (βλέπε εικόνα από τη βάση ενεργών ρηγμάτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου).

Δείτε όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος

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