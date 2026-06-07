Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι σεισμοί που σημειώθηκαν στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Αννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα».

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προχώρησαν και στην απομάκρυνση πετρών σε δρόμο της περιοχής Δερβένι Ευβοίας.

Όπως δήλωσε αποκλειστικά στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Εύβοια Γιώργος Κελαϊδίτης υπάρχουν ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια, σε κτίρια και σε μαγαζιά. Αυτή την ώρα επικρατεί ανησυχία στον κόσμο καθώς ο ένας σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός και πάνω από 5 Ρίχερ. Έγιναν ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι όπου γινόταν βάφτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω.

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Κατολίσθηση υπήρξε στη θέση Δερβένι χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στην κυκλοφορία καθώς πυροσβέστες απομάκρυναν τις πέτρες από το δρόμο.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια και πιο συγκεκριμένα έξι χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Εύβοια. Ωστόσο ακολούθησαν ακόμη δύο ισχυροί μετασεισμοί.

Σε ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη ετοιμότητα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια,έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ, μετά τις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που εκδηλώθηκαν στις 12:58, 13:00 και 13:02, αντίστοιχα, σήμερα με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Παράλληλα, όπως τονίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.