Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική που ταρακουνήθηκε.

Ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν το μεσημέρι της Κυριακής αρκετές περιοχές της Αττικής. Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Ακολούθησαν νέοι σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον δεύτερο να είναι στα 4,3 Ρίχτερ και τον τρίτο- που ήταν ο ισχυρότερος- να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο. Μάλιστα, υπήρξαν κι άλλοι σεισμοί μετά μεγέθους 3,2 , 3,3, 2,8 και 2,9 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί πάντως, έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική που ταρακουνήθηκε.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοι να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς» απέναντι από τη Μαλεσίνα και το Θεολόγο. Είπε ότι η βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. «Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία», τόνισε.

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«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα» είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός. Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ». Ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.

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