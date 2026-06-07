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Οι πρώτες πληροφορίες. Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Διπλός σεισμός τώρα σημειώθηκε στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός έγινε πριν από τις 13:00 ενώ ο δεύτερος λίγα λεπτά αργότερα.

Ο σεισμός ήταν αισθητός και στην Αττική ενώ ο δεύτερος είχε περισσότερη διάρκεια και έγινε ακόμη πιο αισθητός από τον πρώτο.

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Το μέγεθος του πρώτου ήταν 4,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ο δεύτερος σεισμός ήταν 5,2 ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό.