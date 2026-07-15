«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», είπε ο πρωθυπουργός σε πολίτες στους Ωρεούς Εύβοιας.

Την ώρα που έχει φουντώσει για τα καλά η σεναριολογία για πρόωρες εκλογές το προσεχές φθινόπωρο, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να ρίχνει χθες «λάδι στη φωτιά» με τις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια.

Από την Εύβοια, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι περιοδείες του ανά τη χώρα δεν έχουν προεκλογικό χαρακτήρα.

«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας», ανέφερε απευθυνόμενος σε πολίτες στους Ωρεούς Ευβοίας.

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«Εργαζόμαστε σκληρά για να παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε ποτέ η χώρα»

Προηγουμένως ο Κυριάκος επισκέφθηκε το κέντρο υγείας Ιστιαίας, το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού και συγκαταλέγεται στα περισσότερα από 110 ΚΥ που ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

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Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 5ης υγειονομικής περιφέρειας (ΥΠΕ) Φώτη Σερέτη, ξεναγήθηκε από τη συντονίστρια του κέντρου υγείας Άννα Λουκατζίκου στη νεοσύστατη μονάδα τεχνητού νεφρού, δυναμικότητας έξι μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, η οποία πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση τόσο των νεφροπαθών από την ευρύτερη περιοχή όσο και των επισκεπτών.

«Οι ασθενείς οι οποίοι αναγκάζονταν να πάνε μέχρι τη Χαλκίδα τρεις φορές την εβδομάδα για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση, μπορούν πια να το κάνουν εδώ, στον τόπο τους. Και φυσικά, δεν απευθύνεται αυτή η μονάδα μόνο στους πολίτες οι οποίοι κατοικούν στη Βόρεια Εύβοια. Γνωρίζουμε ότι οι υποδομές αιμοκάθαρσης είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορούμε να προσελκύουμε και επισκέπτες και τουρίστες, οι οποίοι πάντα αναζητούν αυτές τις μονάδες. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ακόμα λόγος γιατί ένας επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τη Βόρεια Εύβοια», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους ανακαινισμένους, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, χώρους του κέντρου υγείας και να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.

Το κέντρο υγείας Ιστιαίας, που έχει ενισχυθεί με προσωπικό τα τελευταία χρόνια, στελεχώνεται πλέον με 65 άτομα, με σχεδόν 40 προσλήψεις να έχουν γίνει την τελευταία επταετία. Πέραν των έργων που ήδη υλοποιήθηκαν, υπάρχει μέριμνα για περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού της μονάδας με υπερσύγχρονο μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, μηχάνημα για υπερήχους, ασθενοφόρο και νέο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε ποτέ η χώρα και νομίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά για να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση» πρόσθεσε.