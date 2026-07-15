«Λάθος» χαρακτήρισε το σενάριο διεξαγωγής εκλογών το Φθνόπωρο ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

Την εκτίμηση ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη και όχι το φθινόπωρο διατύπωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά». Ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι θεωρεί πιθανότερα τα σενάρια διεξαγωγής των εκλογών τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, σημειώνοντας πως μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο δεν θα εξυπηρετούσε, κατά την άποψή του, τα συμφέροντα της ΝΔ.

«Εγώ πιστεύω ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αντιλαμβάνεται τη θεσμική διάσταση της συζήτησης γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση και τον «ανοιχτό διάδρομο» που έχει αναφερθεί, ωστόσο εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός δεν θα επιλέξει εκλογές το φθινόπωρο.

Μάλιστα, ο κ. Πέτσας προσδιόρισε δύο ημερομηνίες που θεωρεί κατάλληλες για την εκλογική διαδικασία: «Πιστεύω ότι 14 Μαρτίου ή 25 Απριλίου είναι καλές ημερομηνίες για εκλογές».

«Δεν περπατάει»

Αναφερόμενος στα σενάρια συγκυβέρνησης και στο ενδεχόμενο συνεργασιών με πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Πέτσας έκανε λόγο για προσπάθειες συγκρότησης ενός αντικυβερνητικού μετώπου με μοναδικό κοινό σημείο την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Καταλαβαίνω ότι στο βάθος της δήλωσης του υπουργού Υγείας είναι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι από το μίσος τους για τον Μητσοτάκη θέλουν να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση με μόνη συγκολλητική ουσία να λείπει ο Μητσοτάκης», ανέφερε.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα «δεν περπατάει» και τόνισε πως, σε περίπτωση που η ΝΔ δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να οδηγηθεί σε δεύτερες ή ακόμη και τρίτες κάλπες.

«Όχι από θέμα αλαζονικής συμπεριφοράς και διεκδίκησης της αυτοδυναμίας με ψευτοδιλήμματα, αλλά με υπαρκτά διλήμματα», σημείωσε.

«Δεν ασπάζομαι τη λογική ότι για όλα φταίει ο Μητσοτάκης»

Ο βουλευτής της ΝΔ απέρριψε τη λογική της προσωποποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να αποδοθούν όλα τα προβλήματα σε ένα πρόσωπο.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσωποκεντρική προσπάθεια ότι για όλα τα δεινά φταίει ο Μητσοτάκης, ενώ όλα τα καλά διασπείρονται σε πάρα πολλούς πατεράδες. Δεν την ασπάζομαι αυτή τη λογική», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να έχει υψηλότερη δημοφιλία από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, κάνοντας λόγο για προσωπικούς εγωισμούς και πολιτικές αντιπαραθέσεις που, όπως είπε, «θολώνουν την κρίση».

«Η ΝΔ χρειάζεται γνήσια αυτοκριτική»

Ερωτηθείς για τις αλλαγές που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι απαιτείται ουσιαστική αυτοκριτική, όχι με όρους εσωστρέφειας αλλά αναγνώρισης λαθών και ανεκπλήρωτων προσδοκιών.

«Όλα ξεκινούνε από μια γνήσια αυτοκριτική, όχι με την έννοια της εσωστρέφειας αλλά με την έννοια της αναγνώρισης κάποιων λαθών ή διάψευσης προσδοκιών», δήλωσε, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να φέρει ξανά κοντά στη ΝΔ πολίτες που την είχαν στηρίξει.

Παράλληλα, χαρακτήρισε λάθος το να επανέλθει η συζήτηση για τον νόμο σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ανασχηματισμός: «Ο πρωθυπουργός σταθμίζει τις επιλογές»

Για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι υπέρ των συχνών αλλαγών, ωστόσο, εφόσον κρίνει ότι χρειάζονται νέα πρόσωπα για να υπηρετήσουν πολιτικές επιλογές, αυτό αποτελεί δική του απόφαση.

«Δεν αρέσκεται σε πολλές αλλαγές ο Πρωθυπουργός, αλλά αν κρίνει ότι θα πρέπει να σηματοδοτήσει μαζί με τις επιλογές τις πολιτικές και κάποια νέα πρόσωπα για να τις υπηρετήσουν, αυτό είναι δικό του θέμα», είπε.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει «γερό πάγκο» στελεχών που μπορούν να προσφέρουν και να δώσουν νέα δυναμική στην κυβέρνηση, με την τελική απόφαση να ανήκει στον πρωθυπουργό.