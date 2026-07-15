Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συνδράμουν στην επιχείρηση.

Φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολινδρό Πιερίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συνδράμουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Πύνδρας – Κολινδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το odelalis.gr η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Κολινδρού-Λιβαδίου.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής και η αγροτοδασική βλάστηση απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την αποτροπή επέκτασης του μετώπου.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077329206132781237}