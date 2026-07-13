«Με τον κ. Ανδρουλάκη βεβαίως θα μπορούσε να γίνει συνεργασία, αλλά πήγε και ψήφισε στο συνέδριό του αυτό το βλακώδες άρθρο ότι δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση μαζί μας άρα πως;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι στη Βουλή προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία αλλά εάν ο όρος είναι «με άλλον πρωθυπουργό» αυτό δεν μπορεί να γίνει», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1.

Σημείωσε ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα μπορούσαν να συνεργαστούν, αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο μετά το σχετικό ψήφισμα του ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο, ενώ απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο λόγω μεγάλων ιδεολογικών διαφορών.

Τέλος αναφερόμενος στην κόντρα με τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, τόνισε ότι «ο κ. Τσίπρας έκανε τον Κινέζο ή κατά το κοινώς λεγόμενο την πάπια, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για αυτό το θέμα».

«Ο Τσίπρας δεν έχει πει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019»

«Τον είπα «κλέφτη» δεν μου κάνει μήνυση, το καταλάβατε όλοι, πάμε παρακάτω. Πιστεύω θα συνέλθει, θα σταματήσει… δεν μου έστειλε λουλούδια… Ο Τσίπρας έκανε πολύ ωραία τον Κινέζο ή κατά το κοινώς λεγόμενο την πάπια, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για αυτό το θέμα. Ο Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε μια φορά για ποιο λόγο κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και ψήφισε τους νέους ποινικούς κώδικες θα το κάνει τώρα;», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Δεν έχει κάνει το εντυπωσιακό μέχρι στιγμής»

Σχετικά με το δίπολο ΝΔ - ΕΛΑΣ που διαφαίνεται στις δημοσκοπήσεις, υπουργός Υγείας τόνισε: «Ο κ.Τσίπρας όταν έχασε το ’23 συνειδητοποίησε εκείνο το βράδυ όταν αν δεν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός θα καταστραφεί πολιτικά και ξεκίνησε ένα σχέδιο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν αυτό το σχέδιο του βγαίνει. Τα ποσοστά που μαζεύει τώρα είναι τα ποσοστά που πήρε στις εκλογές του ’23, δεν έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό».

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«Εκλογές μέχρι να υπάρχει κυβέρνηση»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το τι θα γίνει αν τα δημοσκοπικά ποσοστά αποδειχθούν ότι είναι και τα εκλογικά ποσοστά, είπε: «Θα κάνουμε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, το σύνταγμα λέει κάνεις προσπάθεια να κάνεις κυβέρνηση, δεν κάνεις κυβέρνηση, διαλύεται η Βουλή. Εκλογές ως ότου υπάρξει κυβέρνηση, αυτό που λέει το σύνταγμα».

Στην επισήμανση πως το σύνταγμα δεν αποκλείει να γίνονται συμμαχικές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Αυτό επιτρέπεται εάν υπάρχουνε κόμματα πρόθυμα να συνεργαστούν. Βλέπετε εσείς κανένα πρόβλημα στο να συνεργαστεί με κανέναν;»

«Μπορεί να μας βλάψει ο Σαμαράς ως προς την συντηρητική μας ψήφο»

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει», ενώ σε ερώτηση για το αν θα συνεργαζόταν η ΝΔ μαζί του, είπε: «Εάν ο κ. Σαμάρας δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά αλλά εάν ο όρος είναι «με άλλον πρωθυπουργό» προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει».

«Θα μπορούσε να γίνει συνεργασία με τον Ανδρουλάκη, αλλά το ΠΑΣΟΚ ψήφισε αυτό το βλακώδες άρθρο»

Για το αν μπορεί να γίνει συνεργασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε: «Με τον κ. Ανδρουλάκη βεβαίως θα μπορούσε να γίνει, αλλά πήγε και ψήφισε στο συνέδριό του αυτό το βλακώδες άρθρο ότι δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση μαζί μας άρα πως; Εγώ γενικά πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εάν ο λαός μας διατάξει και πει «θέλω κυβέρνηση συνεργασίας» εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας».

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με Βελόπουλο»

Για το αν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο, δήλωσε: «Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Βελοπουλο και ο λόγος είναι ότι πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν φτάνει να αποκτήσει πλειοψηφία στη Βουλή το κυριότερο που πρέπει να έχει είναι να μπορεί να κυβερνά, να αποφασίζει. Με τον Βελόπουλο μας χωρίζουν στα ιδεολογικά θέματα μεγάλες διαφορές δηλαδή έχουμε ουσιώδεις διαφορές».

«Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα πάρει τα F35»

«Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα πάρει», είπε για την Τουρκία ο Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε: «Τουλάχιστον όχι σύντομα εννοώ ως προς την απόφαση να μπει στο πρόγραμμα».