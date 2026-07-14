«Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμπληρώνονται σήμερα 34 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της 17 Νοέμβρη κατά του, τότε, υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Παλαιοκρασσά, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από την οποία έπεσε νεκρός ο 20χρονος φοιτητής, Θάνος Αξαρλιάν.

Με φόντο την τριπλή επίθεση σε στελέχη της ΝΔ, στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σχετικά: «Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!»

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid0XfQyjTrZXBKgQUKzTpdEufhBXRnJpQbrnGbwPhzy2C2E8Dy98YRRGsNoibmS72QJl}

Δένδιας: Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας

«Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, από τη δολοφονική επίθεση της «17 Νοέμβρη» με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2076910433634554002}

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Νέα Δημοκρατία: «Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε»

«Η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

«Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, οι τρομοκράτες στέρησαν τη ζωή από τον Θάνο Αξαρλιάν.

Με στόχο τον τότε Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Παλαιοκρασσά, εκτόξευσαν ρουκέτα μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, σε σημείο που διέρχονταν πεζοί. Δολοφόνησαν έναν 20χρονο φοιτητή και βάφτισαν τον θάνατό του «παράπλευρη απώλεια».

Η Νέα Δημοκρατία τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας», προσθέτει το κυβερνών κόμμα και καταλήγει: «Δεν ξεχνάμε. Δεν φοβόμαστε».