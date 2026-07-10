Οι ευχές του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη για το καλοκαίρι. Το ξεκαρδιστικό βίντεο με τις αστείες στιγμές της χρονιάς.

Αυλαία έριξε για φέτος η εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη.

Οι δύο παρουσιαστές το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου υποδέχθηκαν για τελευταία φορά τους τηλεθεατές τους για φέτος και λίγο πριν το φινάλε ανακοίνωσαν και επίσημα ότι ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το δίδυμο παρουσιαστών φαίνεται πως κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και η επιστροφή του με τη νέα σεζόν είναι πλέον δεδομένη.

Η σημερινή εκπομπή ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά καθώς η παραγωγή είχε ετοιμάσει για την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη ένα βίντεο, αφιερωμένο στις πιο «αστείες» και χαρακτηριστικές σκηνές της σεζόν.

Αμέσως μετά οι παρουσιαστές έστειλαν τις ευχαριστίες τους στους συντελεστές της εκπομπής αλλά και στη διοίκηση, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στους τηλεθεατές τους.

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Κλείνοντας ο Κρατερός Κατσούλης επισήμανε ότι η εκπομπή θα επιστρέψει με τη νέα σεζόν:

«Ευχαριστούμε όλους εσάς που στο πρόσωπό σας, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε εδώ πέρα βγάλαμε αυτή την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με πολλή χαρά για το Σεπτέμβρη. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την χρονιά και την εμπιστοσύνη σας».

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