Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, όλες οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην Εύβοια, αύριο Δευτέρα 8/6 θα υπάρχουν κλειστά σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές για προληπτικούς λόγους.

Ειδικότερα, πρόκειται για σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, καθώς και για το Γυμνάσιο Προκοπίου, καθώς έχουν καταγραφεί ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δαφνούσα, όπου έχουν καταρρεύσει τοίχοι κατοικιών, ενώ στο Προκόπι έχουν σημειωθεί ρωγμές σε σπίτια που είχαν ήδη επηρεαστεί από προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρά τις ζημιές, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και περιορισμένης έκτασης.

Στην περιοχή μεταβαίνουν και παραμένουν σε επιφυλακή στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών να πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και ειδικές μονάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, στο πλαίσιο της προληπτικής διαχείρισης της κατάστασης.

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Τι ισχύει για τις Πανελλαδικές

Κανονικά θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αύριο, στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία, πριν από λίγες ώρες, καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Μπενιάτα Ελένη, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Η Υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιάννη Τσαπουρνιώτη και με την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης, το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

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