Παθολογικά αίτια πίσω από τον θάνατο της 24χρονης στις Συκιές – Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 24χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεκροτομή έδειξε πως ο θάνατος της νεαρής γυναίκας φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Παράλληλα, από την εξέταση της σορού δεν προέκυψαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε τραυματισμό ή εξωτερική παρέμβαση.

Η 24χρονη, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, είχε προκαλέσει ανησυχία στην οικογένειά της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Άτομο από το περιβάλλον της μετέβη στο διαμέρισμα όπου διέμενε και την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ο οποίος κατά την αρχική εξέταση δεν διαπίστωσε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής. Το επόμενο στάδιο των ερευνών αφορά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν πληρέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 24χρονης.