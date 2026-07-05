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Η 46χρονη δημοσιογράφος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής, μέσα στο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ κατοικίας.

Νεκρή στο αυτοκίνητό της βρέθηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη.

Η 46χρονη δημοσιογράφος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής, μέσα στο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ κατοικίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον γιατρό να διαπιστώνει τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τη Μαρία Αντωνογιαννάκη να επιστρέφει στο σπίτι της, να κατεβαίνει στη συνέχεια στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο όχημά της και λίγη ώρα αργότερα να χάνει τη ζωή της.

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Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης νεκροψίας-νεκροτομής.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα πραγματοποιηθεί η σχετική διαδικασία.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διαγράψει μια μακρά και αξιόλογη πορεία στον χώρο της ενημέρωσης.

Εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και στην ενημερωτική ιστοσελίδα neakriti.gr, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην κρητική δημοσιογραφία.

Πηγή cretalive.gr