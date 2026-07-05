Βαριά ήττα για τη «γαλανόλευκη» στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Η εθνική δεν στάθηκε στο... ύψος των περιστάσεων, γνωρίζοντας την ήττα με 71-56 από την Πορτογαλία, μέσα στην κατάμεστη από Έλληνες φιλάθλους, SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του 2ου ομίλου, τελευταίου αγώνα της «επίσημης αγαπημένης» στον 1ο προκριματικό γύρο του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027.

Μετά την ήττα από τη Ρουμανία στην Οραντέα στις 2 Ιουλίου, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, σε μία πολύ κακή επιθετική βραδιά, ολοκλήρωσαν χωρίς θετικό αποτέλεσμα το «παράθυρο» του Ιουλίου και ρεκόρ 3-3.

Η πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο ήταν εξασφαλισμένη για την εθνική, αλλά καθώς μεταφέρονται τ' αποτελέσματα του πρώτου προκριματικού γύρου... οι τρεις συνολικά ήττες της (από Μαυροβούνιο εντός, από Ρουμανία εκτός και από Πορτογαλία εντός) δεν δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον στον ενιαίο όμιλο που θα δημιουργηθεί με τις τρεις ομάδες του 1ου ομίλου και τις τρεις του 2ου ομίλου.

Η εθνική «πλήρωσε» τις πολλές απουσίες. Πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα αναδείχτηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-19,23-28, 42-53, 56-71