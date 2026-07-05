Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης του Ιράν, το οποίο έγινε στόχος αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου «ζήτησαν να προσαρτηθούν» στο Ισραήλ αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ανάμεσα στα «χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού», δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή The Sunday Briefing.

Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

Δεν κατονόμασε τα χωριά.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης του Ιράν, το οποίο έγινε στόχος αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

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Το Ισραήλ απάντησε πραγματοποιώντας σφοδρούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο.

Από την έναρξη του πολέμου, ορισμένα χριστιανικά χωριά υπέστησαν ισραηλινούς βομβαρδισμούς που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στα μέρη αυτά και ανάγκασαν τους κατοίκους τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Αλλά τα περισσότερα συνεχίζουν να κατοικούνται παρά τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης. Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει χωριά, των οποίων ο πληθυσμός είναι κυρίως χριστιανικός, να μην επιτρέπουν την είσοδο ή την παραμονή σε ξένους, για τη δική τους ασφάλεια.

Σε ομιλία που εκφώνησε σήμερα κατά τη διάρκεια μιας τελετής, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα διατηρήσει την παρουσία του «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την προστασία των κατοίκων του βορρά και όλων των πολιτών του Ισραήλ».

Στο Fox News, αναφέρθηκε και στις διαφωνίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε στις 17 Απριλίου μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης με στόχο μια βιώσιμη διευθέτηση της περιφερειακής σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση, η οποία ορίζεται, όπως είπα, μεταξύ συμμάχων», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Στο 99% των περιπτώσεων, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά όπως σε κάθε οικογένεια, σε κάθε στενή φιλία, υπάρχουν μερικές φορές διαφορές απόψεων και τις συζητάμε ανοιχτά» και «γενικά τις επιλύουμε κι αυτές».

Το Σάββατο, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Νετανιάχου ξέρει «ποιος είναι το αφεντικό».

Ο Τραμπ επέκρινε επανειλημμένα τον Νετανιάχου πρόσφατα, όταν ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ απείλησε συνομιλίες με το Ιράν.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν σύντομα στην Ουάσινγκτον.

Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ορκίστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα στρατεύματά του στον Λίβανο, ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά ενάντια στις απειλές που προέρχονται από το έδαφος του Λιβάνου και είναι έτοιμος να περάσει γρήγορα σε επιθετικές επιχειρήσεις εάν η εκεχειρία παραβιαστεί».