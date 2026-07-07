Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Δείτε φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την άφιξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεία της συζύγου του έφτασε λίγο μετά τις 19:00 και αναμένεται να παρευρεθεί στο δείπνο εργασίας της Συνόδου του Νατο.

Οι πρώτες εικόνες

Η Ελλάδα προσέρχεται «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7659838771042503958}