Οι λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Ο Γρηγόρης Μπάκας με την κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», εντόπισε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος την Δανάη Μπάρκα με τη μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου.

Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως επέστρεφαν από το ταξίδι τους στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο δημοσιογράφος τις προσέγγισε προκειμένου να μάθει περαιτέρω πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δεν θέλησε να απαντήσει δίνοντας τη σκυτάλη στη μητέρα της να μιλήσει με την ίδια να αποχωρήσει.

Πριν απομακρυνθεί ωστόσο από την κάμερα της εκπομπής, έκανε μία παρατήρηση στο Γιώργο Λιάγκα και το «Πρωινό», αφήνοντας σαφής υπαινιγμούς ότι λένε λάθος το όνομα του συντρόφου της:

«Τίποτα να μη μου πεις! Να μου στείλεις την αγάπη σου. Και να μάθετε σε αυτή την εκπομπή το όνομα του αγοριού μου, πια ε; Κρίμα, κάθε εβδομάδα μάς παίζετε. Ντροπή!».

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος ο παρουσιαστής πήρε το λόγο διευκρινίζοντας: «Το είπε για εμένα. Ο κόσμος δεν ξέρει κάτι. Εγώ μπερδεύω μέχρι και το δικό μου όνομα. Την άλλη φορά είχα πει πώς λένε την εκπομπή της Καραβάτου. Δεν το λέω υποτιμητικά. Έχω θέμα μνήμης. Όταν θέλω να υποτιμήσω κάποιον, το κάνω με άλλο τρόπο».

Όσον αφορά το γάμο της ηθοποιού και παρουσιάστρια, ο Πάνος Κατσαρίδης, αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου, ότι θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στη Μεσσηνιακή Μάνη και ότι τα πάρτι θα διαρκέσουν τρεις ημέρες.

Μάλιστα, η Δανάη Μπάρκα, φαίνεται να ετοιμάζει τρία φορέματα, ενώ στην εκδήλωση θα βρεθούν γνωστά ονόματα που πέρα από καλεσμένοι θα ανέβουν και στην πίστα να τραγουδήσουν. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδή.