Απόψε στις 23:40 το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 64ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη δεν μπορεί να κρατηθεί μακριά από τον Άγγελο, η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με τη σύλληψη του Φωκά, η Ασπασία επιστρέφει στις κόρες της, η Πολυξένη νιώθει πιο μόνη από ποτέ και η Μαγδαληνή αποκτά μια καινούργια φίλη.

Η Μελισσάνθη ξεκινά τη μέρα της μέσα σε μια ήρεμη οικογενειακή στιγμή, όμως ένα απρόοπτο με τον Γεράσιμο ξυπνά σκέψεις που την κάνουν να σταθεί πιο προσεκτικά απέναντι στον ρόλο της ως μητέρα.

Η Ιουλία επιλέγει να σταθεί δίπλα στον Φωκά σε μια δύσκολη στιγμή, δείχνοντας πως δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί, ακόμη κι όταν οι πιέσεις και οι ευθύνες γύρω τους γίνονται πιο έντονες.

{https://www.youtube.com/watch?v=JOW9lE8OQp8}

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Η Ασπασία φτάνει στο νοσοκομείο και έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματική εικόνα της κατάστασης της Στέλλας, προσπαθώντας να διαχειριστεί την αγωνία και την απόσταση που τη βαραίνει. Η Πολυξένη συνεχίζει τις πρόβες στο θέατρο με ένταση, όμως τα σχόλια και οι αντιδράσεις γύρω της δείχνουν πως οι επιλογές της αρχίζουν να τραβούν την προσοχή περισσότερο απ’ όσο θα ήθελε.

Η Μαγδαληνή, μέσα από μια ήσυχη συνάντηση στο σπίτι της, κάνει χώρο για κάτι καινούργιο στη ζωή της, αφήνοντας τον εαυτό της να σκεφτεί ξανά όσα είχε παραμερίσει.

H Ασπασία επιστρέφει στις κόρες της αλλά η υποδοχή τους δεν είναι θερμή:

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Η Μελισσάνθη αναστατώνεται από τη δωρεά του Άγγελου στο ίδρυμα:

{https://www.youtube.com/watch?v=wv7vDblhjsc}

Ο Φωκάς γίνεται ο βασικός ύποπτος για το εργατικό δυστύχημα:

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