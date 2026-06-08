Η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
Όσα θα δούμε απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στο 35ο επεισόδιο
Ο Ρουκάκας τελικά ζει και βασιλεύει και τα παίζει όλα για όλα, όταν συναντάει ξανά τον Δάκη. Παράλληλα, ο Μιχαήλος είναι ο πρώτος που θα γνωρίσει το «άλλο» πρόσωπο της Δήμητρας, χωρίς, όμως, να γνωρίζει ακόμα την πραγματική της ταυτότητα.
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Από την άλλη, η Μαλεφιτσάκη αποφασίζει κρυφά να την παρακολουθήσει και οι υποψίες της επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο τρόπο.
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Το «μεγάλο και ανώτερο» αποκαλύπτεται απότομα και άγρια σε Νίκο, Φώντα, Μιχαήλο και Βιβή και τα πράγματα, πλέον, αρχίζουν να μπαίνουν σε μία επικίνδυνη, αλλά και μη αναστρέψιμη τροχιά…