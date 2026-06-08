Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κώστας Τουρνάς στον «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4», βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ο Κώστας Τουρνάς, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για την καριέρα του και την πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη σχέση που έχει με τη σύζυγό του μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, με αφορμή την βιογραφία του που πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα, μίλησε για το αντικείμενο της μουσικής του, δηλώνοντας ότι είναι κατανοητό να μην αρέσει σε όλους. Όπως μάλιστα διευκρίνισε, κατά τη συγγραφή του βιβλίου έφερε στο μυαλό του συνθήκες και περιστατικά της ζωής του που δεν θυμόταν πλέον, εξηγώντας ότι άλλα πιθανά να μην έχουν συμπεριληφθεί.

«Αν οι άνθρωποι από αυτά που κάνεις, λες, δείχνεις, παρουσιάζεις και λένε δε μ’ αρέσει αυτός. Λες με ‘γεια σου, με χαρά σου… Είμαι 100% εντάξει με το να μην αρέσω. Καταρχάς, το έχω βιώσει. Το έχω βιώσει με την έννοια ότι αυτό που έκανα, ήξερα προκαταβολικά, ότι είναι περιορισμένο στην Ελλάδα. Δεν είναι λαϊκό. Το λένε ποπ που στα Αγγλικά είναι το popular, το λαϊκό. Αλλά το δικό μας το λαϊκό είναι άλλο και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ή να το ξεπεράσουμε με όλη του την ιστορία και την προσφορά του στους ανθρώπους. Ένιωθα ότι εγώ κάνω κάτι περιθωριακό στη μουσική».

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Η αναφορά στη σύζυγό του

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Κώστας Τουρνάς αναφέρθηκε στη σύζυγό του, σημειώνοντας: «Από την γνωριμία μέχρι τις είκοσι ημέρες που την ήξερα της είπα ότι την αγαπάω. Για εμένα δεν ήταν κάτι εύκολο. Να πεις σε ένα άλλο πράγμα σ’ αγαπάω, φέρεις μία ευθύνη. Είναι πράγματα που δεν μπορείς ακριβώς να τα σταθμίσεις… Δεν είχαμε κάνει κανέναν συμβιβασμό. Αν έχεις συμβιβασμό δεν έχεις σχέση, ή αν έχεις υποχωρήσεις είναι καταπίεση. Αν έχεις ρήξεις που εξομαλύνονται τεχνικά και με άλλα μέσα, πάλι δεν μπορείς να συμβιώσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμβουλή γάμου…».

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