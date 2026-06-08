Η αντίδραση της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου σε φωτογραφίες που προβλήθηκαν στον αέρα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς».

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, στον αέρα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς», όπου η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου βρέθηκε καλεσμένη.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός, φάνηκε να σαστίζει όταν αντίκρισε ορισμένες προσωπικές της φωτογραφίες να προβάλλονται στον αέρα, με την ίδια να ρωτά εμφανώς μπερδεμένη τους οικοδεσπότες της: «Που τις βρήκατε;», αναφώνησε αρχικά.

Κατά τη διάρκεια τη συζήτησης ορισμένα στιγμιότυπα προβάλλονταν στη μεγάλη οθόνη του πλατό, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μία φωτογραφία τη ηθοποιού να ποζάρει μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο φορώντας μία στέκα με τα χαρακτηριστικά κέρατα ταράνδου: «Α! Που τη βρήκατε καλέ αυτή τη φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη; Μη χειρότερα», δήλωσε με τους παρουσιαστές να δηλώνουν ότι προέρχονται από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

«Αποκλείεται! Δεν την έχω. Την έχω;», απόρησε.

«Δεν μπήκαμε σπίτι σου παιδί μου», δήλωσε ο Κρατερός Κατσούλης, με την ίδια να δηλώνει: «Παιδιά αποκλείεται που τις βρήκατε; Μπορεί να μπήκατε, μπορεί… Όχι παιδί μου, αυτές είναι πολύ προσωπικές φωτογραφίες. Είναι… Δεν τις έχω στο Instagram… Είναι δυνατόν;».

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Η ηθοποιός, παρά το γεγονός ότι ήρθε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο περιστατικό, συνέχισε τη συζήτηση σε εύθυμο κλίμα μιλώντας για την επαγγελματική της ζωή και την πορεία της στην υποκριτική.