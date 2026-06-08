Συγκινημένη εμφανίστηκε η Νικολέττα Ράλλη στον αέρα του «Buongiorno» για την απώλεια του πατέρα της.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Νικολέττα Ράλλη στη Φαίη Σκορδά, καθώς το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την κόρη της, αλλά και τον χωρισμό της από τον σύντροφό της. ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρθηκε στην απώλεια του μπαμπά της.

Σε ό,τι αφορά την κόρη της, δήλωσε αρχικά: «Η μικρή είναι μια χαρά. Πάμε δημοτικό του χρόνου. Την Πέμπτη γίνεται έξι χρονών δεν μπορώ να πιστέψω πώς περνάει ο χρόνος… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι έξι χρόνια μάνα. Μου φαίνεται τεράστιο το νούμερο».

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Η αναφορά στον χωρισμό της με τον σύντροφό της

Σε δεύτερο χρόνο η Νικολέττα Ράλλη, μίλησε για τον πρώην σύντροφό της και την απόφαση να χωρίσουν ως ζευγάρι αλλά να συνεχίσουν να ζουν κάτω από την ίδια στέγη: «Σου είπα πριν ότι κάποια πράγματα προσέχω πώς τα επικοινωνώ δημοσίως… Με το Μιχάλη δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι, είμαστε μαζί ως γονείς της Σοφίας, μένουμε ακόμα στο ίδιο σπίτι και με το καλό θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Το προσπαθήσαμε. Δεν είμαστε σε μία άσχημη φάση, είχα το χρόνο, το έχω επικοινωνήσει στο παιδί. Το πηγαίνουμε με αισιοδοξία και με θετικό πρόσημο. Υπάρχει επικοινωνία. Ευτυχώς. Είμαι πολύ τυχερή που ο Μιχάλης είναι αυτός που είναι, έκανα παιδί μαζί του και είναι πατέρας του παιδιού μου, είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί δυστυχώς αυτά είναι και λίγο σχετικά… Στο προσωπικό επίπεδο και στη μεταξύ μας σχέση δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη εξέλιξη. Στην πράξη δεν ξέρω πώς θα είναι… Θα είναι το ίδιο εύκολο; Η δική μας διάθεση είναι σίγουρα θετική».

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Η on air συγκίνηση για την απώλεια του πατέρα της

Σε άλλο σημείο η Νικολέττα Ράλλη, μίλησε για την απώλεια του πατέρα της και για τα έντονα συναισθήματα που της προκάλεσε η συνθήκη: «Έχασα τον μπαμπά μου τον Φεβρουάριο. Με στεναχωρεί λίγο, αλλά εντάξει, ήταν μέσα στο πρόγραμμα... Ναι, το ήθελε. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να είναι μαζί μας, σε αυτή τη γη. Τον είχαν εγκαταλείψει τα πόδια του τα τελευταία τρία χρόνια και επειδή δεν ήταν αυτό που ήξερε το καταλάβαινε. Εκεί σου δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα και λες τι είναι καλύτερο, να αντιλαμβάνεσαι την κατάστασή σου ή να μην την αντιλαμβάνεσαι… Αν το δούμε ξεχωριστά δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Το πιστεύω ότι ήθελε να φύγει. Μας το έλεγε… Δεν υπήρχε ασθένεια… Στην ουσία δεν βρήκαμε κάτι και μετά είναι πόσο συνεργάσιμος είσαι. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε. Μεγάλος άνθρωπος… 89 χρονών».

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