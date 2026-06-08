Με μία τρυφερή ανάρτηση θέλησε να ευχηθεί ο Διονύσης Σχοινάς στην σύντροφό του για τα γενέθλιά της.

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η on – air πρόταση γάμου του ερμηνευτή στην σύντροφό του, την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1997 έχει μείνει χαραγμένοι στις μνήμες όσον παρακολουθούσαν την εκπομπή, ενώ πλέον μετράνε 29 χρόνια γάμου και κοινής ζωής.

Στην επέτειό τους φέτος, επέλεξαν να μοιράσουν δημόσια τις ευχές του και το ίδιο έκανε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Διονύσης Σχοινάς, καθώς η Καίτη Γαρμπή έχει τα γενέθλιά της.

Ο ίδιος, επέλεξε να αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της συντρόφου του στην οποία απεικονίζεται να χαμογελά, και τη συνόδευσε γράφοντας: «Χρόνια σου πολλά φως της ζωής μου!!!».