Ανακοίνωσε εξέδωσε ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο ίδιος και η σύντροφός του σε κοινές τους φωτογραφίες.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφό του, Εύα Καρύδη εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω δικηγόρου στην οποία αναφέρουν την προσφυγή στη νομική οδό στη περίπτωση ακραίων αρνητικών σχολίων.

Το ζευγάρι τις τελευταίες ημέρες δέχτηκε πληθώρα αρνητικών σχολίων κάτω από κοινές τους φωτογραφίες, και πλέον τονίζουν ότι μέλημά τους είναι να προστατευτεί η προσωπική τους ζωή.

Το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ο stand-up comedian παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», μέσω των οποίων επεξηγεί τα αίτια πίσω από την απόφασή τους, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά νομική ενέργεια.

«Όχι, δεν είναι μία 100% νομική οδός, είναι μία πράξη που δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε ενέργεια που είναι παράνομη στην προσωπική μας ζωή», δήλωσε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

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