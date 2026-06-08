Για την απόφαση και τη διαδικασία αναδοχής παιδιού μίλησε η ηθοποιός.

Για την απόφασή της να προχωρήσει σε διαδικασία αναδοχής παιδιού μίλησε η ηθοποιός Ελένη Καρακάση το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η ίδια, έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την επιθυμία της να προχωρήσει τις διαδικασίες της υιοθεσίας με τον σύντροφό της, ενώ σήμερα εξομολογήθηκε ότι περιμένουν να αισθανθεί έτοιμο το παιδί να ενταχθεί στην οικογένειά τους.

Μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου, εξήγησε τα βήματα και τη διαδικασία που ακολούθησαν προκειμένου να γίνουν γονείς: «Είμαστε καλά. Δυσκολεύεται λίγο το παιδάκι που είμαστε κοντά. Περιμένουμε πότε θα νιώσει έτοιμο να έρθει κοντά μας. Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδοχής παιδιού. Δεν ξεκίνησα τη διαδικασία από το εξωτερικό, δεν είμαι αντίθετη, αλλά είπαμε με τον Δημήτρη (σ.σ τον σύντροφό της) να ακολουθήσουμε την κλασική οδό».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, εστίασε στους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να προχωρήσει στη διαδικασία της υιοθεσίας: «Υπάρχουν τρεις δρόμοι: η κρατική υιοθεσία και αναδοχή, που κάνουμε εμείς. Η διακρατική που έχει σχέση με τα άλλα κράτη και η μορφή της παρένθετης, αν τα λέω καλά. Το σύστημα πια έχει εξελιχθεί αρκετά όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Όταν πάρεις αυτή την απόφαση, ανεβάζεις τα χαρτιά που σου ζητάνε σε μία πλατφόρμα… Στην ίδια πλατφόρμα είναι και όλα τα παιδιά που είναι σε ιδρύματα της Ελλάδας που είναι για υιοθεσία και αναδοχή. Εμείς κάναμε και τις δύο αιτήσεις. Στην αναδοχή σε προετοιμάζουν και εσύ οφείλεις να προετοιμάσεις το παιδί να επιστρέψει στην οικογένεια του. Στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό. Έχεις στο μυαλό σου ότι το παιδί πρέπει να γυρίσει. Μπορεί και να μη χρειαστεί, μπορεί να το υιοθετήσεις. Στην υιοθεσία πας κατευθείαν αλλά πιο αργά γιατί είναι λιγότερα τα παιδιά… Συνήθως ζητούν πιο μικρά παιδιά».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ελένη Καρακάση, μίλησε για την ψυχολογία των παιδιών που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον και αναφέρθηκε στους στόχους τον αρμόδιων υπηρεσιών:

«Ένα παιδί όσο απομακρύνεται από την οικογένεια και συνήθως όχι με ευχάριστο τρόπο από το σπίτι ή το σχολείο. Εκεί υπάρχει και μία μετάβαση. Πάει πρώτα στο νοσοκομείο για εξετάσεις και να βρεθεί μία θέση για να απορροφηθεί. Όσο απομακρύνεται από την οικογένεια τόσο περισσότερο την θεοποιεί… Σκοπός δεν είναι να πάρουν τα παιδιά από την οικογένεια, είναι να πάρουν τα παιδιά και να βελτιωθεί το οικογενειακό περιβάλλον ώστε να γυρίσει, όταν γίνεται αυτό. Στην αναδοχή αυτή είναι η δυσκολία. Εμείς ξεκινήσαμε και τα δύο. Εμείς είμαστε πολύ καλά και οι δύο μας. Οικογένεια θεωρούμαστε. Είπαμε, να το προσπαθήσουμε».