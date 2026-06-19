Ακόμη μία ημέρα γεμάτη ποδοσφαιρική δράση προσέφερε το Μουντιάλ 2026.

Η δεύτερη αγωνιστική των δύο πρώτων ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει της τελευταίας «στροφής» της φάσης των ομίλων. Δείτε τα γκολ και τα highlights των αναμετρήσεων.

Ακόμη μία ημέρα γεμάτη ποδοσφαιρική δράση προσέφερε το Μουντιάλ 2026, καθώς έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στους Α' και Β' ομίλους. Πλέον, οι οκτώ ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στην καθοριστική τρίτη αγωνιστική, από την οποία θα κριθούν οι προκρίσεις και οι τελικές θέσεις.

Στον Α' όμιλο, Νότια Αφρική και Τσεχία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, διατηρώντας ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες τους για πρόκριση στη νοκ άουτ φάση. Την ίδια ώρα, το Μεξικό επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας, εξασφαλίζοντας από τώρα το εισιτήριο για τη φάση των «32».

Στον Β' όμιλο, η Ελβετία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Βοσνία, την οποία νίκησε με 4-1, ενώ ο Καναδάς διέλυσε το Κατάρ με το εμφατικό 6-0. Οι δύο νικήτριες έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς και θα αναμετρηθούν την τελευταία αγωνιστική με έπαθλο την κορυφή του ομίλου. Αντίθετα, Κατάρ και Βοσνία θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcd6gy72lrl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcopjyrena1?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djch87v3tiwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcl0p3w88o1?integrationId=40599y14juihe6ly}