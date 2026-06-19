Με τη συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στον αγώνα της Βοσνίας εναντίον της Ελβετίας, αυξήθηκε ο κατάλογος των «40ρηδων» που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μείνει στα χρονικά ως «μουντιάλ των 40ρηδων» αφού έχουν ήδη παίξει 7 ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει τα 40, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια (1930-2022) είχαν αγωνιστεί μόλις έξι!

Αναλυτικά η λίστα με τους «40ρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου: