Η Φαίη Σκορδά ξάφνιασε τους συνεργάτες της με την αποκάλυψη που έκανε για τον γάμο της στον αέρα του «Buongiorno».

Ένα αναπάντεχο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στον αέρα του «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά δέχτηκε ευχές για τον γάμο της από τον Χρήστο Βέργαδο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η παρουσιάστρια του MEGA αναμένεται να προχωρήσει σε γάμο με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ωστόσο η ίδια δεν έχει μοιραστεί περαιτέρω πληροφορίες με τους τηλεθεατές της.

Αν και επιλέγει να κρατάει χαμηλό προφίλ σε σχέση με την προσωπική της ζωή, σήμερα αποκάλυψε ότι ο γάμος της δεν θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, όπως φημολογούνταν.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής στήλης και στο τέλος της εκπομπής ο Χρήστος Βέργαδος, απευθυνόμενος στην παρουσιάστρια ανέφερε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία φέτος. Λογικά θα τα πούμε και του χρόνου… Η ώρα η καλή!».

Σε αυτό το σημείο η Φαίη Σκορδά σαστισμένη, αποκάλυψε: «Ε, δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι… Μην μου… Θα είσαι εδώ!».

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