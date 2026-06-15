Ένα αναπάντεχο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στον αέρα του «Buongiorno», όταν η Φαίη Σκορδά δέχτηκε ευχές για τον γάμο της από τον Χρήστο Βέργαδο.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η παρουσιάστρια του MEGA αναμένεται να προχωρήσει σε γάμο με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ωστόσο η ίδια δεν έχει μοιραστεί περαιτέρω πληροφορίες με τους τηλεθεατές της.
Αν και επιλέγει να κρατάει χαμηλό προφίλ σε σχέση με την προσωπική της ζωή, σήμερα αποκάλυψε ότι ο γάμος της δεν θα πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, όπως φημολογούνταν.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής στήλης και στο τέλος της εκπομπής ο Χρήστος Βέργαδος, απευθυνόμενος στην παρουσιάστρια ανέφερε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία φέτος. Λογικά θα τα πούμε και του χρόνου… Η ώρα η καλή!».
Σε αυτό το σημείο η Φαίη Σκορδά σαστισμένη, αποκάλυψε: «Ε, δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι… Μην μου… Θα είσαι εδώ!».
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