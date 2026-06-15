Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στις ΑΙ φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με την ίδια ντυμένη νύφη.

Για τρίτη φορά η Κατερίνα Ζαρίφη ήρθε αντιμέτωπη με ψεύτικες φωτογραφίες ΑΙ, που την παρουσιάζουν σε ψεύτικες, προσωπικές της στιγμές.

Το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι τις τελευταίες ώρες κάνουν το γύρω του διαδικτύου φωτογραφίες που την παρουσιάζουν ντυμένη ως νύφη και αφήνουν να εννοηθεί ότι προχωρά σε γάμο.

Όπως εξήγησε είναι η τρίτη φορά που έρχεται αντιμέτωπη με μία τέτοια συνθήκη και μιλώντας στην κάμερα έκανε έκκληση ώστε να σταματήσουν να διαρρέουν τέτοια στιγμιότυπα, καθώς ειδήσεις σαν και αυτές μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση στους οικείους της.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν ψεύτικη διαφήμιση με ιατρικά σκευάσματα χρησιμοποιώντας την εικόνα της.

«Σήμερα πήρα αναβολή γιατί είχα δικαστήριο με το προηγούμενο, με τα χάπια αδυνατίσματος, συνεχίζω με τα δικαστήρια με αυτό, γιατί ήταν ένα ζήτημα που με είχε ανησυχήσει… Σας παρακαλώ με αυτό το ΑΙ, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που ταράζονται… Δεν παντρεύομαι! Και είναι λίγο σοκαριστικό που το βλέπεις αυτό…», σημείωσε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Ζαρίφη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9gjhbllwrl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται, ότι η παρουσιάστρια στο πρόσφατο παρελθόν, ήρθε αντιμέτωπη με ακόμη μία παρόμοια φωτογραφία, καθώς επιτήδειοι χρησιμοποίησαν την εικόνα της αφήνοντας να εννοηθεί ότι υιοθέτησε ένα μικρό αγοράκι.