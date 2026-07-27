Ήταν ήδη γνωστό ότι ο Robert Downey Jr είναι ο πιο υψηλά αμειβόμενος του καστ των «Avengers».

Το ιλιγγιώδες ποσό που θα κερδίσει ο Robert Downey Jr. για την εμφάνισή του στους Avengers έγινε γνωστό μετά την εμφάνισή του στο Comic Con του Σαββάτου.

Ήταν ήδη γνωστό ότι ο Robert Downey Jr. είναι ο πιο υψηλά αμειβόμενος του καστ των «Avengers» αλλά τώρα πηγές αποκάλυψαν στο Page Six Hollywood ότι ο διάσημος ηθοποιός θα κερδίσει 100 εκατ. δολάρια για την εμφάνισή του στις ταινίες των αδελφών Russo. Η πρώτη η «Avengers: Doomsday» θα προβληθεί στις 18 Δεκεμβρίου ενώ το ποσό για τον Robert Downey Jr καλύπτει και την εμφάνισή του στο «Avengers: Secret Wars» που θα κυκλοφορήσει το 2027.

Μία πηγή που επικαλείται το Page Six αποκάλυψε πως η κολοσσιαία αμοιβή του ηθοποιού καλύπτει και κάτι παραπάνω από τις δύο αυτές ταινίες, ενδεχομένως και μία cameo εμφάνισή του σε μία ακόμα ταινία της Marvel.

Μετά τον Robert Downey Jr, οι δύο επόμενοι με τους υψηλότερους μισθούς για τις ταινίες των Avengers είναι ο Chris Hemstworth που υποδύεται τον Thor και ο Chris Evans, ο κινηματογραφικός Captain America. Και οι δύο φέρεται να διαπραγματεύτηκαν το ποσό των 40 εκατ. δολαρίων ο καθένας για να εμφανιστούν και στις δύο ταινίες.

Την ίδια ώρα ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των ταινιών «Doomsday» και «Secret Wars» είναι 600 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ αυτό είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, στην πραγματικότητα είναι μικρότερο από το κόστος των δύο τελευταίων ταινιών «Avengers», «Infinity War» και «Endgame». Σε αυτές τις δύο ταινίες, η Scarlett Johansson και ο αείμνηστος Chadwick Boseman απέσπασαν σημαντικά ποσά αλλά ξανά λιγότερα από τον Robert Downey Jr.

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Με την πάροδο των χρόνων, ο Robert Downey Jr, ήταν με διαφορά το πιο ακριβοπληρωμένο μέλος του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel και κέρδισε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια για τις τέσσερις ταινίες των «Avengers», τις τρεις εμφανίσεις του «Iron Man», έναν συμπρωταγωνιστικό ρόλο στο «Captain America: Civil War» και επιπλέον εμφανίσεις σε «The Incredible Hulk» και «Spider-Man: Homecoming».

Με πληροφορίες του Page Six