Η δημοσιογράφος φανερά συγκινημένη μίλησε για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της και γισ όσα συνέβησαν τις ώρες που ο ίδιος βρισκόταν στην εντατική.

Έπειτα από δύο μήνες μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας στο πλατό της εκπομπής Happy Day, μετά την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, που είχε ο σύζυγός της Γιώργος Μυλωνάκης.

Φανερά συγκινημένη κατά την επιστροφή της, η δημοσιογράφος μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και για τη δύναμη που άντλησε από την ελπίδα και την πίστη της ότι όλα θα εξελιχθούν θετικά. Όπως ανέφερε, παρά τις προβλέψεις των γιατρών και την αβεβαιότητα των πρώτων ημερών, δεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτό της να εγκαταλείψει την αισιοδοξία της.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα παιδιά της, εξηγώντας ότι επέλεξε να τα προστατεύσει από τις σκληρές εικόνες της εντατικής θεραπείας, θέλοντας να διατηρήσουν στο μυαλό τους την εικόνα του πατέρα τους όπως τον γνώριζαν. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως οι πιο δύσκολες ώρες ήταν εκείνες που επέστρεφε στο σπίτι, όταν ερχόταν αντιμέτωπη με το βάρος της καθημερινότητας και της αγωνίας.

«Όταν γύριζα στο σπίτι, αυτές τις λίγες ώρες, λύγιζα το βράδυ. Τις πρώτες ημέρες δεν κοιμόμουν καθόλου. Δεν άφησα τα παιδιά μου να δουν τον πατέρα τους στην εντατική. Δεν ήθελα ποτέ να περάσει κάτι αρνητικό από το μυαλό τους. Δεν ήθελαν να έχουν μια εικόνα του πατέρα τους, η οποία θα αλλάξει.Ήθελα να τον δουν καλά. Το θαύμα έγινε σε μόλις δύο μήνες. Είναι όλη η αποκατάσταση, είμαστε στο σπίτι μας και είμαστε καλά».

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έκρυψε ότι πολλές φορές χρειάστηκε να εμπιστευτεί το ένστικτό της, ακόμη κι όταν οι συνθήκες έμοιαζαν αποθαρρυντικές. Όπως είπε, αισθανόταν από την πρώτη στιγμή ότι ο σύζυγός της θα καταφέρει να ξεπεράσει την κρίσιμη κατάσταση, μια πεποίθηση που της έδωσε τη δύναμη να συνεχίσει τον δύσκολο αγώνα δίπλα του.

«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου».

«Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά. Αισθανόμουν ότι όλα θα πάνε καλά»

Συγκινημένη, ευχαρίστησε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για τη φροντίδα και την αφοσίωσή τους, τονίζοντας ότι βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του συζύγου της από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ.