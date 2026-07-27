Η Marseaux αποκάλυψε ότι θα ήθελε στο μέλλον να δηλώσει και πάλι συμμετοχή στη Eurovision.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Marseaux όπου παραχώρησε μία σύντομη αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της.

Η νεαρή ερμηνεύτρια, με αφορμή τη συζήτηση μίλησε για τις επαγγελματικές τις δραστηριότητες, τα τραγούδια της και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να δημιουργήσει ένα νέο κομμάτι, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στα social media και το πώς αυτά επηρεάζουν τους καλλιτέχνες.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μελλοντικά θα την ενδιάφερε να δηλώσει εκ νέου συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

«Επειδή όντως είναι μέσα στα πλάνα μου και στα όνειρά μου να το δοκιμάσω, πιστεύω ότι θα ξανά δήλωνα συμμετοχή, όχι άμεσα, αλλά κάποια στιγμή θα ξανά προσπαθούσα», ανέφερε αρχικά η Marseaux για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και πάλι στη Eurovision.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το ποιο πιστεύει ότι είναι το μυστικό για τη νίκη του διαγωνισμού, ανέφερε:

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«Νομίζω δεν υπάρχει κάποια συνταγή… Έχουμε δει νικητές που έχουν πάει με μπαλάντες, έχουμε δει νικητές που έχουν πάει με ένα πιο dance κομμάτι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι στάνταρ… Να είσαι περήφανος πρέπει».

Marseaux - Η συμβουλή που θα έδινε σε νέους καλλιτέχνες και τα σχόλια στα social media

Στη συνέχεια, η Marseaux, ρωτήθηκε σχετικά με το τι θα συμβούλευε έναν νέο καλλιτέχνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Θα του πω να το κάνει σίγουρα, να το κάνει με προσήλωση και με αγάπη κυρίως, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό που εκτιμάει, κυρίως, είναι την αλήθεια σου. Και να μην το κάνει απλά για να γίνει viral, γιατί τώρα είμαστε και σε μία εποχή που σκάνε κάποια πυροτεχνήματα και μετά ξεφουσκώνουν… Εγώ βγάζω τραγούδια κυρίως με το πώς νιώθω, ή με την έμπνευση».

Τέλος, μίλησε για τα αρνητικά σχόλια και την επιρροή των social media στη δουλειά των καλλιτεχνών. Όπως ανέφερε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιδράσουν ιδιαίτερα θετικά σε αυτούς, ωστόσο συχνά γίνονται τοξικά:

«Μέχρι τώρα για εμάς λειτουργεί θετικά… Παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν κάποιο τρόπο για να διαφημίσουν τη μουσική τους και το έργο τους. Βέβαια τώρα περνάμε και σε μία άλλη κατάσταση της υπέρ πληροφόρησης, που δεν ξέρεις τι να πρωτοακούσεις γιατί κυκλοφορούν τα πάντα. Αλλά νιώθω πως αν ένα κομμάτι όντως είναι καλό, ποιοτικό και αληθινό… θα φτάσει στα σωστά αυτιά».

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Κλείνοντας μίλησε για το πώς διαχειρίζεται την προβολή και την δημοσιότητα, καθώς και τυχόν αρνητικά σχόλια στα social media:

«Δεν θεωρώ ότι είμαι και τόσο διάσημη. Νιώθω πως κάποια μέσα πλέον έχουν γίνει αρκετά τοξικά, οπότε έχω καταφέρει κάπως και έχω βάλει ένα φίλτρο για το τι κρατάω και το τι πετάω… Εννοείται πως τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν… Δεν γίνεται. Αφού ξέρεις ότι θα δεις κάτι κακεντρεχές, άστο, μην το διαβάσεις καθόλου», κατέληξε η Marseaux.