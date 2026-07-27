Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει διακοπές στην Ελλάδα. Η σύντομη στάση στις Σπέτσες.

Στην Ελλάδα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του Χέιλι Μπίμπερ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους στο Κρανίδι Αργολίδας.

Το διάσημο ζευγάρι ταξίδεψε στην περιοχή μαζί με τον γιο τους, επιλέγοντας έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου για να περάσει ήρεμες οικογενειακές στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν νοικιάσει ένα πολυτελές σκάφος με το οποίο οργώνουν τις ελληνικές θάλασσες απολαμβάνοντας τον καλοκαιρινό ήλιο.

Όπως αναφέρει μάλιστα το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», οι δυο τους δεν αρκέστηκαν στην Αργολίδα, καθώς βρέθηκαν για μερικές ώρες στο γειτονικό νησί των Σπετσών, όπου απόλαυσαν το γεύμα τους με θέα τη θάλασσα.

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Στις φωτογραφίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ απεικονίζονται την ώρα που αποβιβάζονται από τη βάρκα και περπατούν στο νησί, ενώ άλλα στιγμιότυπα τους απαθανατίζουν σε εστιατόριο.

Στο γεύμα τους κυριάρχησαν οι ελληνικές γεύσεις με τις ντομάτες γεμιστές και το φιλέτο ψαριού να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

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