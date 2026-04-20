Η viral συγκινητική στιγμή με τον Τζάστιν Μπίμπερ και τη Μπίλη Άιλις στη σκηνή του Coachella.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ εμφανίστηκε στη σκηνή και το φεστιβάλ του Coachella κατά το δεύτερο τριήμερο της διοργάνωσης, το Σάββατο 18 Απριλίου.

Εκεί, έδωσε το παρών και η Μπίλι Άιλις, η οποία από απλή θαυμάστρια, βρέθηκε να ανεβαίνει στη σκηνή, στο πλευρό του.

Ειδικότερα, με τον Μπίμπερ, ανέβηκαν στη σκηνή και άλλοι καλεσμένοι – έκπληξη, ωστόσο η πιο «δυνατή» στιγμή της βραδιάς φάνηκε να ήταν όταν ο ποπ – σταρ, φώναξε την Μπίλι Άιλις στη σκηνή.

Η ίδια, που παρακολουθούσε τη συναυλία από τις πρώτες σειρές, φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη με τον Μπίμπερ να την καλεί στη σκηνή για να συμμετάσχει στο «One Less Lonely Girl».

Η τραγουδίστρια, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, κάλυψε με τα χέρια της το πρόσωπό της, ενώ στο τέλος του τραγουδιού κάθισε στα γόνατα – μη μπορώντας να πιστέψει τα όσα βίωνε στο πλευρό του ατόμου που θαύμαζε από μικρή.

Η Μπίλι Άιλις, από νεαρή ηλικία υπήρξε φαν του Τζάστιν Μπίμπερ. Στο βίντεο που ακολουθεί, από την εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς –νωρίς», απεικονίζεται μέσα στο δωμάτιο της που ήταν διακοσμημένο με αφίσες του ποπ – σταρ.

Μάλιστα, οι δύο σταρ, φαίνεται να διατηρούν μία βαθιά φιλία μεταξύ τους, με τον τραγουδιστή να στέκεται στο πλευρό της Μπίλι Άιλις ως μέντορας.