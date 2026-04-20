Η Σαρλίζ Θερόν άνοιξε ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της, μιλώντας δημόσια για τη νύχτα που σημάδεψε για πάντα την παιδική της ηλικία. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τραγική οικογενειακή σύγκρουση που κατέληξε στον θάνατο του πατέρα της, Τσαρλς Θερόν.

Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν από μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή. Ο πατέρας της, υπό την επήρεια αλκοόλ, αντέδρασε έντονα επειδή εκείνη δεν τον χαιρέτησε όταν μπήκε βιαστικά στο σπίτι συγγενών. Σε ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Η ίδια θυμάται πως από εκείνη τη στιγμή ένιωσε ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι με τη μητέρα της, της εξέφρασε την ανησυχία της και την προέτρεψε να φύγει από αυτή τη σχέση. Προσπαθώντας να αποφύγει μια νέα σύγκρουση, η νεαρή τότε Σαρλίζ κλείστηκε στο δωμάτιό της, προσποιούμενη ότι κοιμόταν. Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο πατέρας της επέστρεψε εξαγριωμένος, οδηγώντας με τρόπο που πρόδιδε την οργή του.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν εισέβαλε στο σπίτι πυροβολώντας, κάνοντας σαφές ότι η απειλή ήταν πραγματική. Μαζί με τη μητέρα της προσπάθησαν να προστατευτούν, κρατώντας την πόρτα του δωματίου με τα σώματά τους, ενώ εκείνος πυροβολούσε μέσα από αυτή. Παρά τον καταιγισμό πυρών, καμία σφαίρα δεν τις τραυμάτισε — κάτι που η ίδια περιγράφει ως σχεδόν απίστευτο.

Ο πατέρας της κατευθύνθηκε προς το χρηματοκιβώτιο για να πάρει περισσότερα όπλα. Τότε, η μητέρα της αντέδρασε για να προστατεύσει τη ζωή τους και τον πυροβόλησε.

Παρά τη σφοδρότητα των γεγονότων, η Σαρλίζ Θερόν έχει δηλώσει ότι σήμερα δεν αισθάνεται «στοιχειωμένη» από εκείνη τη νύχτα. Αντιμετωπίζει το παρελθόν της με ειλικρίνεια και δύναμη, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πράξη αυτοάμυνας.

