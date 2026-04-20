Ξέρουμε τι θα δείτε στο Netflix από τις 20 έως τις 26 Απριλίου.

Η Κέιτ Χάντσον επιστρέφει στο Netflix με τη δεύτερη σεζόν του Running Point, ενώ το ίδιο κάνει και η Σαρλίζ Θερόν με τη νέα της περιπέτεια που έχει τίτλο Apex. Αν σας έλειψε η παρέα του Stranger Things, τότε ήρθε η ώρα να επιστρέψετε στο Χόκινς με το Stranger Things: Tales From '85, τη νέα σειρά κινουμένων σχεδίων η οποία τοποθετείται μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς και έρχεται να γεμίσει τους φαν με νοσταλγία.

Σειρές του Netflix

Unchosen

Κυκλοφορεί 21/04/2026



Όταν μια νεαρή μητέρα από μια προστατευμένη αίρεση συναντιέται με έναν μυστηριώδη άγνωστο, ξεκινά μια ριψοκίνδυνη σχέση που ξυπνά επιθυμίες και σκοτεινά μυστικά.

Santita

Κυκλοφορεί 22/04/2026



Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά από ένα τρομερό ατύχημα, ένας γιατρός δοκιμάζει τα όρια της αγάπης και του ελέγχου όταν η πρώην του ξαναμπαίνει στη ζωή του.

Ξεπουλήθηκα για Σένα (Sold Out on You)

Κυκλοφορεί 22/04/2026



Νοτιοκορεατική ρομαντική κομεντί. Η σειρά επικεντρώνεται στην ήρεμη ζωή ενός αγρότη η οποία ανατρέπεται όταν συναντά την Chae Won-bin.

Stranger Things: Ιστορίες του '85 (Stranger Things: Tales From '85)

Κυκλοφορεί 23/04/2026



Χειμώνας. Χόκινς. 1985. Καλώς ορίσατε και πάλι σε μια πόλη γεμάτη μυστικά, όπου οι αγαπημένοι ήρωες αντιμετωπίζουν νέα μυστήρια κι ένα άλλο είδος περίεργων πλασμάτων.

Κάτω από τη Βάση (Flunked)

Κυκλοφορεί 23/04/2026



Ο Εντί, μια ιδιοφυΐα στα μαθηματικά και μικροαπατεώνας, αποφεύγει τη φυλακή παριστάνοντας τον δάσκαλο. Η αποστολή του: να εντοπίσει το παιδί ενός μεγάλου εγκληματία.

Running Point: Σεζόν 2

Κυκλοφορεί 23/04/2026



Με το πρωτάθλημα να πλησιάζει, η Άιλα πρέπει να επιστρατεύσει καρδιά και ένστικτο για να ξεπεράσει το χάος στα αποδυτήρια και τα διοικητικά.

Ταινίες του Netflix

Apex

Κυκλοφορεί 24/04/2026



Μια γυναίκα που πενθεί, σε μια μοναχική περιπέτεια στην άγρια Αυστραλία, μπλέκεται σε ένα διεστραμμένο παιχνίδι με έναν πανούργο δολοφόνο που τη θεωρεί θήραμα.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Άγνωστες Πτυχές: Πυροβολισμοί στο Χόθορν Χιλ (Untold: The Shooting at Hawthorne Hill)

Κυκλοφορεί 21/04/2026



Η διαμάχη μεταξύ ενός προπονητή ντρεσάζ και της μαθήτριάς του οδηγεί σε μακελειό και την απρόσμενη επίκληση παραφροσύνης σε αυτό το ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος.

Netflix K&F Series

Οδός CoComelon: Σεζόν 7 (CoComelon Lane: Season 7)

Κυκλοφορεί 20/04/2026



Από το αγρόκτημα έως το άρμα της παρέλασης, ο Τζέι Τζέι και οι φίλοι ανακαλύπτουν τον κόσμο των συναισθημάτων μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και την αλληλοβοήθεια.

