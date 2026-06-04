Ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε στους θαυμαστές τους, τις κόρες του και τους Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Γιώργο Νταλάρα που θαύμαζε.

Με αφορμή την παρουσία του συναυλία του Χρήστου Θηβαίου το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων, μίλησε για τα σχόλια των θαυμαστών του.

Όπως εξήγησε πολλές μητέρες τον πλησιάζουν για να του μιλήσουν λέγοντάς του ότι με τα τραγούδια του νανουρίζουν τα παιδιά τους: «Τα πιο συγκινητικά σχόλια αφορούν μωρά και μαμάδες συνήθως», ανέφερε αρχικά ο ερμηνευτής.

Με αφορμή την ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με τα συναισθήματα που τον κυριεύουν όταν οι κόρες του παρακολουθούν τις εμφανίσεις του, ο Μίλτος Πασχαλίδης, μίλησε για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι σε όλα τα παιδιά που τον παρακολουθούν: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη. Η μεγάλη κόρη που είναι 17 χρονών και έρχεται με τους φίλους της και κοπανιούνται, αισθάνομαι ευθύνη. Και με τη μικρή, που είναι 6 ετών, αλλά το αντιμετωπίζει σαν παιχνίδι. Αισθάνομαι συγκινημένος, αλλά και με μεγάλη ευθύνη. Όχι μόνο στα παιδιά μου, αλλά και σε όλα τα παιδιά που είναι από κάτω».

Και συνέχισε: «Καταλαβαίνω μερικές φορές ότι μας βλέπουν με δέος και ότι αποτελούμε ένα είδος παραδείγματος και αυτό φέρνει μια ευθύνη. Ας πούμε, έπιασα τον εαυτό μου, πολλά χρόνια τώρα, να μην καπνίζω στη σκηνή, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα. Δεν θέλω να νομίζουν ότι είναι ωραίο πράγμα… Τα παιδιά είναι και μιμητικά όντα. Κάτι τέτοια μου βγαίνουν στη σκηνή, να τους προφυλάξω από πιθανή κακή μου εικόνα».

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Σε ό,τι αφορά τις κόρες του, εξήγησε ότι τις αντιμετώπιζε από πάντα σαν ολοκληρωμένους ανθρώπους: «Αντιμετωπίζω τα παιδιά μου σαν μικρούς ανθρώπους… Όχι σαν βρέφη, παιδιά. Μάλλον έχουμε καθαρή σχέση στο σπίτι».

Τέλος, αποκάλυψε ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν για εκείνον δύο από τα πρότυπά του στη μουσική σκηνή της χώρας: «Αγαπούσα πάρα πολύ τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον Γιώργο τον Νταλάρα. Τα έφερε η ζωή να γίνουμε φίλοι. Τους θεωρώ πια οικογένειά μου, είναι θείοι μου. Να μεγαλώνεις με αφίσες προσώπων στο παιδικό σου δωμάτιο και όταν μεγαλώνεις να συνεργάζεσαι μαζί τους, είναι ευλογία».