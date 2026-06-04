Ο Φοίβος Δεληβοριάς σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ο Φοίβος Δεληβοριάς, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ερμηνευτής και δημιουργός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, που αναμένεται να ανέβει στην Επίδαυρο τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, ενώ εστίασε ιδιαίτερα και στην συνεργασία του με τον Νίκο Καραθάνο.

Παράλληλα, δεν δίστασε να αναφερθεί στη σχέση του με την κόρη του και στον τρόπο που επιλέγει να αυτοσαρκάζεται.

Η αναφορά του Φοίβου Δεληβοριά στην κόρη του

Όπως αποκάλυψε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, στο στούντιο της εκπομπής ο ερμηνευτής ήρθε με την κόρη του και οι παρουσιαστές θέλησαν να μάθουν για τη μεταξύ τους σχέση: «Φυσικά και την κριτζάρω. Η δουλειά μας είναι… Δεν παρεξηγούμε. Πάντα βάζω τον εαυτό μου στη θέση του κωμικού ανθρώπου. Πάντα υπάρχει μία ροπή προς τον αυτοσαρκασμό, που την είχα από πολύ μικρός. Όταν κάνω κάτι που την φέρνει σε αμηχανία γελάμε μαζί. Δηλαδή, το καταλαβαίνω την ίδια στιγμή.

Συνέχεια της κάνω πράγματα. Πέφτω από καρέκλες μπροστά της, την βγάζω για φαγητό και κάνω ότι πέφτω, δηλαδή, γίνομαι ρεζίρι μπροστά της με διάφορους τρόπους».

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο δημιουργός μίλησε για την συμμετοχή του στην παράσταση που θα ανέβει στην Επίδαυρο, αποκαλύπτοντας μάλιστα το πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Νίκο Καραθάνο: «Δεν έχω ξανά κάνει κάτι αντίστοιχο και αυτό το οφείλω στο Νίκο Καραθάνο, ο οποίος είναι ένας από τους αγαπημένους μου έλληνες δημιουργούς. Θεωρώ ότι δεν κάνει τίποτα απλά για να επικοινωνήσει. Θεωρώ πως ό,τι κάνει το κάνει για να φτιάξει κόσμους. Κάθε ματιά του στα πράγματα είναι μία κοσμογονία και τώρα που δουλεύω μαζί του το αισθάνομαι ακόμη πιο πολύ», εξήγησε αρχικά αναφερόμενος στον συνεργάτη του και σκηνοθέτη της παράστασης.

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Σε δεύτερο χρόνο, ο Φοίβος Δεληβοριάς, μίλησε για την απόφαση να συνεργαστούν με το Νίκο Καραθάνο: «Υπάρχει μία μεγάλη αγάπη, αφενός με τον Άγγελο Τριανταφύλλου που συνεργάζεται στη σκηνοθεσία, κάνουμε μαζί τις ταράτσες. Ο Νίκος ήταν από την αρχή κοντά μας… Σε ανύποπτο χρόνο μας είχε πει με τον Θανάση Αλευρά ότι μας σκεφτόταν για Αριστοφάνη… Μετά από λίγο καιρό ξανά ήρθε η ιδέα και πέρυσι την άνοιξη επισημοποιήθηκε...».

Τέλος, αναφερόμενος στα συναισθήματά του τόνισε: «Αυτό που με βάραινε πάρα πολύ είναι ότι ήθελα να κάνουμε έναν Αριστοφάνη που θα διασκεβάσω εγώ. Άρχισα να δουλεύω σαν μαθητής… Ένα πράγμα που μας συνδέει με το παρελθόν είναι το όνειρο».