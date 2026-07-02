Η Tetra Recart® προσφέρει στους παραγωγούς τροφίμων μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση στις μεταλλικές κονσέρβες.

Η Tetra Pak®, σε συνεργασία με τη Jealsa, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής θαλασσινών στην Ισπανία, παρουσιάζει την πρώτη χάρτινη συσκευασία για τόνο. Το προϊόν, το οποίο συσκευάζεται στην Tetra Recart®, λανσαρίστηκε τον προηγούμενο μήνα στη Σουηδία σε συνεργασία με την αλυσίδα λιανικής Axfood, σε συσκευασία Mini 200 ml, και πλέον θα είναι διαθέσιμη σε παραγωγούς τροφίμων και brands παγκοσμίως.

Η νέα λύση αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία της Tetra Pak και της Jealsa, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Tetra Pak στις λύσεις συσκευασίας τροφίμων με την πολυετή εμπειρία της Jealsa στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων θαλασσινών.

Ως μία μοναδική χάρτινη εναλλακτική στις παραδοσιακές μεταλλικές κονσέρβες, η Tetra Recart® δίνει στους παραγωγούς τροφίμων τη δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε μία από τις πιο καθιερωμένες κατηγορίες της βιομηχανίας θαλασσινών. Η παγκόσμια αγορά τόνου εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 12%, φτάνοντας τα 12,4 δισεκατομμύρια τεμάχια έως το 2030, αντανακλώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για οικονομικές, ευέλικτες και διατηρήσιμες πηγές πρωτεΐνης.

Η Tetra Recart® προσφέρει στα brands μία χάρτινη λύση συσκευασίας που συνδυάζει ανταγωνιστικό κόστος και δυνατότητα κλιμάκωσης της παραγωγής. Ήδη υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων τόνου, ενώ υπάρχουν σχέδια επέκτασης σε επιπλέον μορφές προϊόντων καθώς εξελίσσεται η κατηγορία.

Η Tatiana Liceti, Executive Vice President, Packaging Solutions της Tetra Pak, δήλωσε: «Πρόκειται για μία πραγματική καινοτομία στη συσκευασία σε μία κατηγορία που παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητη εδώ και δεκαετίες. Με την πρώτη χάρτινη συσκευασία για τόνο στην Tetra Recart®, προσφέρουμε σε παραγωγούς και brands έναν νέο τρόπο να ξεχωρίσουν στο ράφι, να προστατεύσουν και να αναπτύξουν το μερίδιό τους στην αγορά, να υποστηρίξουν μια ανταγωνιστική και κλιμακούμενη παραγωγή και να εκσυγχρονίσουν την κατηγορία με μία χάρτινη εναλλακτική στις μεταλλικές κονσέρβες, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία πιο βιώσιμων συστημάτων τροφίμων μέσω πιο αποδοτικής παραγωγής και διανομής».

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Ο Jesús M. Alonso Escurís, President της Jealsa, δήλωσε: «Στα 68 χρόνια ιστορίας της Jealsa στον κλάδο των προϊόντων θαλασσινών, η καινοτομία βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Το λανσάρισμα αυτού του πρωτοποριακού προϊόντος θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Tetra Pak, φέραμε στην αγορά μία λύση συσκευασίας που αλλάζει τα δεδομένα, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της σε καινοτόμα formats με τη δική μας μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή προϊόντων θαλασσινών υψηλής ποιότητας. Μαζί προσφέρουμε μια λύση που ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών. Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία στη Σουηδία, διαπιστώνουμε ήδη ισχυρή δυναμική στην αγορά και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα συνεχιστεί, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για πιο πρακτικά, σύγχρονα και βιώσιμα προϊόντα».

Η πρακτικότητα της συσκευασίας αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα για τους καταναλωτές, καθώς είναι εύκολη στη χρήση και αποθήκευση, ενώ στοιβάζεται αποτελεσματικά. Σύμφωνα με έρευνα, περισσότερο από το 80% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα αγόραζε τόνο συσκευασμένο στην Tetra Recart®, ενώ το 58% προτιμά τη συγκεκριμένη συσκευασία σε σχέση με τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις.

Παράλληλα, η συσκευασία προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η Tetra Recart® διαθέτει το χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα στην κατηγορία της, έως και 85% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις μεταλλικές κονσέρβες και 83% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα γυάλινα βάζα. Σε μεγάλη κλίμακα, αυτό μεταφράζεται σε 21.000 τόνους λιγότερων εκπομπών CO₂ ανά 1 εκατομμύριο κονσέρβες. Παράλληλα, η συσκευασία περιέχει έως και 71% χαρτί πιστοποιημένο κατά FSC™, το οποίο προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα και ανανεώσιμα δάση.

Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία της στη Σουηδία, η συνεργασία της Tetra Pak και της Jealsa αναδεικνύει πώς η καινοτομία στη συσκευασία μπορεί να ανανεώσει καθιερωμένες κατηγορίες προϊόντων, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες καταναλωτών και παραγωγών.

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