Ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε στο briefing να υποβαθμίσει το δείπνο και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η διείσδυση του Αντώνη Σαμαρά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

«Κόκκινος» συναγερμός χτύπησε στο Μαξίμου μόλις έγινε γνωστό το δείπνο που είχε χθες βράδυ ο Αντώνης Σαμαράς με τρεις εν ενεργεία βουλευτές της Ν.Δ. Πρόκειται για τους «γαλάζιους» βουλευτές Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Γιώργο Καρασμάνη.

Οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έτρωγαν στον εστιατόριο «Μαύρος Γάτος» και σκέφθηκαν να καλέσουν και τον πρώην πρωθυπουργό να τα πουν...

Αντάλλαξαν προβληματισμούς

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τέσσερις πολιτικοί αντάλλαξαν προβληματισμούς. Να υποθέσουμε ότι στους προβληματισμούς εντάσσεται και το μέλλον της παράταξης καθώς είναι γνωστό ότι ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει νέο δεξιό κόμμα. Ευθέως ανταγωνιστικό με τη Ν.Δ.

Ο Κίνδυνος της διείσδυσης στην «γαλάζια» Κ.Ο.

Η ενόχληση του Μαξίμου περισσεύει καθώς γνωρίζουμε ότι με την προκήρυξη των εκλογών όσοι βουλευτές της Ν.Δ. το κρίνουν απαραίτητο μπορούν – χωρίς να κατηγορηθούν για προδοσία- να μετακομίσουν στα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά. Ειδικά αν είναι δυσαρεστημένοι ή κινδυνεύουν να μην εκλεγούν με τη Ν.Δ.

Προσπαθεί να το υποβαθμίσει το Μαξίμου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε στο briefing να υποβαθμίσει το δείπνο και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η διείσδυση του Αντώνη Σαμαρά – όχι σε απλά κομματικά στελέχη της Ν.Δ. – αλλά στην ίδια την κοινοβουλευτική της Ομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτά δεν γίνονται με ένα φαγητό» είπε λακωνικά ο Παύλος Μαρινάκης.