Εχουν ήδη διενεργηθεί 1.145 έλεγχοι, με παραβάσεις να εντοπίζονται σε 693 επιχειρήσεις και το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 60,5%, καταγράφοντας αισθητή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντική έκταση φαίνεται να λαμβάνει η φορολογική παραβατικότητα στους κλάδους που συνδέονται με το αυτοκίνητο και τις μεταφορές, καθώς τα στοιχεία που προκύπτουν από τη λειτουργία του Ψηφιακού Πελατολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο παραβάσεων, με χιλιάδες περιπτώσεις μη έκδοσης ή μη διαβίβασης φορολογικών στοιχείων. Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, έχει εντείνει τους στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων, στο εμπόριο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, στις μεταφορές, στην ενοικίαση αυτοκινήτων, καθώς και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταδεικνύουν ότι η παραβατικότητα παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μάλιστα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους περισσότεροι από τους μισούς, συγκεκριμένα οι 505, αποκάλυψαν παραβάσεις. Το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 53,2%, ενώ ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων έφθασε τις 5.882. Ανάμεσα στις συνηθέστερες παραβάσεις ήταν η μη διαβίβαση αποδείξεων, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, αλλά και άλλες παραβάσεις που σχετίζονται με τη φορολογική νομοθεσία. Παράλληλα, η συνολική αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν και αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Η εικόνα για το 2026 εμφανίζεται ακόμη πιο ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη διενεργηθεί 1.145 έλεγχοι, με παραβάσεις να εντοπίζονται σε 693 επιχειρήσεις και το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 60,5%, καταγράφοντας αισθητή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης οχημάτων, αλλά και δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον τομέα των μεταφορών. Συνολικά, στους κλάδους που σχετίζονται άμεσα με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών έχουν διαπιστωθεί 6.292 παραβάσεις, ενώ τα επιβληθέντα πρόστιμα έχουν ήδη φθάσει τις 500.000 ευρώ. Επιπλέον, δώδεκα επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με διήμερο «λουκέτο» λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.

Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο ανάλυσης κινδύνου και εντοπισμού ύποπτων υποθέσεων, επιτρέποντας πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και ενισχύοντας τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής στους συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.