Καταληκτική προθεσμία για την διαδικασία έχει οριστεί η Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μηχανογραφικών για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών – αλλογενών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου ενώ η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των απαραίτητων εγγράφων με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επιτρέποντας στους υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους ακόμη και από το εξωτερικό, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στην Ελλάδα.

Η διαδικασία

Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να διαπιστώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία και ότι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν την αίτηση και την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, να τις υπογράψουν και να τις αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Στον φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας, φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, καθώς και οι απαιτούμενες βεβαιώσεις αντιστοιχίας, ισοτιμίας και αναγωγής βαθμολογίας, όπου αυτές προβλέπονται. Η αποστολή των εγγράφων πραγματοποιείται αποκλειστικά με courier προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, με την ένδειξη ότι αφορούν την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων – Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών – Αλλογενών για το έτος 2026.

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησης-μηχανογραφικού τους δελτίου, πρέπει να προχωρήσουν στις εξής ενέργειες:

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Α. Να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή:

ένα (1) αντίγραφο της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο οι υποψήφιοι, θα υπογράψουν σε όλες τις σελίδες.

ένα (1) αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολογητικά, το οποίο θα υπογράψουν.

Β. Να αποστείλουν τα ανωτέρω έγγραφα στην Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Αιτήσεων - Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών- Αλλογενών για το έτος 2026 μαζί με:

μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

μία (1) φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου

ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο του πρωτοτύπου, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα

ένα (1) φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα , η οποία να έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0. Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας αυτών από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες εδώ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να συμμετάσχουν στην κατηγορία των αλλοδαπών – αλλογενών δεν μπορούν να υποβάλουν παράλληλα αίτηση στην κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Παράλληλα, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος επιτυχίας κατά την εγγραφή, όπου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός έλεγχος της πληρότητας και της νομιμότητάς τους. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από το τμήμα στο οποίο πέτυχαν και αποκλείονται από κάθε διαδικασία εισαγωγής στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Επιπλέον, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία όσοι έχουν ήδη εισαχθεί στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ίδια ειδική κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο. Αλλαγή τμήματος επιτρέπεται μόνο μία φορά και αποκλειστικά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την πρώτη εισαγωγή.