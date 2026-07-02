Η αναζήτηση μικροκομματικού οφέλους από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια και τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ξεδιπλώνεται ως κεντρική στρατηγική από το Μέγαρο Μαξίμου.

Μία κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία 7 χρόνια, αντί να απολογείται που έχει αποτύχει να πατάξει την τρομοκρατία και τους παρακρατικούς μπάχαλους ενώ το είχε «σημαία» και αντί να συλλάβει άμεσα και οδηγήσει τους δολοφόνους στη Δικαιοσύνη, επιχειρεί αντεπιτιθέμενη να εκμεταλλευθεί πολιτικά το έγκλημα, που καταδίκασε αυτονόητα και απερίφραστα όλη η αντιπολίτευση.

Όταν έκαιγαν σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετώντας τα περί «προδοσίας» της Μακεδονίας στη Συμφωνία των Πρεσπών, ημιεπίσημη γραμμή της ΝΔ τότε, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης δεν επεδείκνυαν τέτοια δημοκρατικά αντανακλαστικά αλλά ψάρευαν ψήφους ισχυριζόμενοι πως «ο Τσίπρας αντάλλαξε τις συντάξεις με τη Μακεδονία» και πως προκάλεσε «εύλογη οργή».

Όταν προπηλάκιζαν υπουργούς και έστελναν σφαίρες στον τότε υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά το ίδιο.

Όταν αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης το 2019, έκανε την πολιτική και επιχειρησιακή επιλογή να αφήσει χωρίς φύλαξη το σπίτι του Αλέκου Φλαμπουράρη στα Εξάρχεια, που είχε γίνει 9 φορές στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων και τις δύο γλίτωσαν από τις μολότοφ γιατί είχε πίσω πόρτα στην αυλή, επίσης μάλλον ίσχυαν δύο μέτρα και δύο σταθμά...

Ν.Α.