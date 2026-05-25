Με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση παρουσίασε τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου τροφίμων και ποτών.

Σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία τροφίμων και ποτών καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξημένες απαιτήσεις βιωσιμότητας, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις νέες καταναλωτικές συνήθειες, η Tetra Pak Hellas παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις και επενδύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου. Στο πλαίσιο ειδικής συνάντησης με εκπροσώπους των ΜΜΕ στην Αθήνα, η εταιρεία ανέδειξε τις στρατηγικές συνεργασίες, τις νέες τεχνολογίες συσκευασίας και τις λύσεις ψηφιοποίησης που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων και ποτών.

Ο κ. Βασίλης Τσανός, Sales Director South Europe & Office Manager Athens της Tetra Pak, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, υπογραμμίζοντας τον στόχο της εταιρείας να ενισχύσει τον διάλογο με τα ΜΜΕ και να αναδείξει τον ρόλο της στην υποστήριξη των παραγωγών, τόσο στην επεξεργασία όσο και στη συσκευασία τροφίμων και ποτών.

Μεταβαλλόμενο τοπίο με νέες ευκαιρίες ανάπτυξης

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών μετασχηματισμών, αντιμετωπίζοντας αυξημένο λειτουργικό κόστος, υψηλές απαιτήσεις αποδοτικότητας και εντεινόμενη πίεση για βιώσιμες πρακτικές.

Στην ελληνική αγορά, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία προϊόντων:

Οι χυμοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις,

Τα γάλατα υψηλής παστερίωσης παρουσιάζουν ανθεκτικότητα,

Ενώ το ελληνικό γιαούρτι συνεχίζει να αποτελεί βασικό εξαγωγικό προϊόν με έντονη διεθνή δυναμική.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα που συνδυάζουν λειτουργικά οφέλη, ευκολία και βιωσιμότητα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για καινοτομία.

Ενίσχυση συνεργασιών στην ελληνική αγορά

Η Tetra Pak συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη χώρα μας, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους παραγωγούς.

Ενδεικτικά:

Η Coca-Cola 3E επένδυσε σε νέες μηχανές συσκευασίας για χυμούς,

Η ΜΕΒΓΑΛ σε νέα γραμμή για γάλα υψηλής παστερίωσης,

Ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία με την THAMMA Natural Products, για τη χρήση χάρτινης συσκευασίας σε σειρά βιολογικών κρύων τσαγιών.

Οι συνεργασίες αυτές ενισχύουν την καινοτομία και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων κατηγοριών προϊόντων.

Καινοτομία στη συσκευασία με έμφαση στη βιωσιμότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη νέας γενιάς ασηπτικών συσκευασιών με χάρτινη επίστρωση προστασίας, που αντικαθιστά το αλουμίνιο, μειώνοντας τη χρήση μη ανανεώσιμων υλικών.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί η παρουσίαση της πρώτης οικογενειακής συσκευασίας 1 λίτρου με τη νέα αυτή τεχνολογία, σε συνεργασία με τη Sterilgarda.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει η νέα πιλοτική μονάδα της Tetra Pak στη Lund της Σουηδίας, στην οποία επενδύονται περίπου 60 εκατ. ευρώ, επιταχύνοντας τη μετάβαση από την έρευνα στη βιομηχανική εφαρμογή.

Ανάπτυξη της κατηγορίας διατροφής και ευεξίας

Η κατηγορία των συμπληρωμάτων τροφίμων και διατροφής (FSN) παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, με αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης και ready-to-drink επιλογές.

Η Tetra Pak υποστηρίζει τους παραγωγούς στην αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, ευελιξία και αποδοτικότητα.

Ελληνικό γιαούρτι: Παγκόσμια δυναμική

Το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά προϊόντα διεθνώς, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η Tetra Pak αποτελεί βασικό συνεργάτη των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων μονάδων παραγωγής.

Ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής και υπηρεσιών

Μέσω ενός εκτενούς portfolio εξοπλισμού και υπηρεσιών, η εταιρεία προσφέρει λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, μειώνουν τις απώλειες και ενισχύουν τη σταθερότητα της παραγωγής.

Παράλληλα, μέσω υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και συμβουλευτικής, λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης για τους πελάτες της.

Ψηφιοποίηση και “έξυπνα εργοστάσια” με το Tetra Pak Factory OS

Η νέα πλατφόρμα Tetra Pak Factory OS εισάγει μια νέα εποχή αυτοματισμού και ψηφιοποίησης.

Με αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπει:

έως 20% αύξηση αποδοτικότητας εξοπλισμού

45% μείωση απορριμμάτων

20% λιγότερες διακοπές παραγωγής

Η λύση προετοιμάζει τα εργοστάσια για τη μετάβαση στην παραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Δράσεις βιωσιμότητας και εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας, η Tetra Pak υλοποίησε, σε συνεργασία με τη LM Eco, πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ανακύκλωση σε 20 δημοτικά σχολεία της Αθήνας, με τη συμμετοχή άνω των 3.500 μαθητών.

Η πρωτοβουλία ενίσχυσε την κατανόηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από βιωματικές δράσεις και πρακτικά παραδείγματα.

Οικονομικά αποτελέσματα 2025

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Tetra Pak Hellas για το 2025 αντανακλούν τις προκλήσεις του κλάδου:

Κύκλος εργασιών: 71,49 εκατ. ευρώ (από 73,40 εκατ. ευρώ το 2024)

Μικτά κέρδη: 8,79 εκατ. ευρώ (από 9,74 εκατ. ευρώ)

Ο κ. Βασίλης Τσανός δήλωσε: «Στην Tetra Pak συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και στις συνεργασίες, με στόχο να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Εστιάζουμε σε λύσεις που συνδυάζουν αποδοτικότητα, ποιότητα και βιωσιμότητα, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος