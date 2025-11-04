Η νέα πλατφόρμα ψηφιοποίησης και αυτοματισμού μετατρέπει τα δεδομένα σε αποφάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τα εργοστάσια του μέλλοντος.

Η Tetra Pak παρουσίασε το Tetra Pak® Factory OS™️, τη νέα γενιά λύσεων Αυτοματισμού και Ψηφιοποίησης, στο πλαίσιο της έκθεσης Gulfood Manufacturing στο Ντουμπάι. Πρόκειται για μια σειρά έξυπνων, ανοιχτών και επεκτάσιμων τεχνολογιών, που έχουν σχεδιαστεί για να μεταμορφώσουν την παραγωγή τροφίμων και ποτών και να θέσουν τα θεμέλια για τα εργοστάσια του μέλλοντος.

Η νέα πλατφόρμα Tetra Pak® Factory OS™️ συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες με τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας στον κλάδο τροφίμων και ποτών. Στόχος είναι να βοηθήσει τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν τα υψηλά κόστη, να πετύχουν τους στόχους βιωσιμότητας και να προετοιμαστούν για μια πιο «έξυπνη» παραγωγική διαδικασία, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην καρδιά του νέου αυτού οικοσυστήματος βρίσκεται μια πλατφόρμα ενοποίησης δεδομένων, βασισμένη σε ανοιχτές τεχνολογίες και προηγμένα analytics, η οποία συνδέει τον εξοπλισμό και τα συστήματα ολόκληρης της μονάδας παραγωγής. Έτσι, τα δεδομένα παύουν να είναι αποσπασματικά και μετατρέπονται σε μια ενιαία, δυναμική εικόνα σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας στους παραγωγούς τη δυνατότητα να λαμβάνουν γρηγορότερες και πιο ακριβείς αποφάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, το Tetra Pak® Factory OS™️ συμβάλλει στη διασφάλιση σταθερής ποιότητας των προϊόντων, στην αύξηση της αποδοτικότητας, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, και στη συνολική βελτίωση του κόστους λειτουργίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Sean Sims, Vice President, Automation & Solutions της Tetra Pak, δήλωσε:

«Οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών αντιμετωπίζουν σήμερα τεράστιες προκλήσεις. Καλούνται να παράγουν περισσότερα, με λιγότερους πόρους – λιγότερο νερό, λιγότερη ενέργεια, λιγότερα απορρίμματα – χωρίς να κάνουν καμία έκπτωση στην ποιότητα. Με το Tetra Pak® Factory OS™️, μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα σε καθαρή εικόνα. Συνδυάζοντας τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό, δίνουμε στους παραγωγούς τη δυνατότητα να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

Από την πλευρά του, ο Charles Brand, Executive Vice President, Processing Solutions & Equipment της Tetra Pak, πρόσθεσε: «Το Tetra Pak® Factory OS™️ δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο· είναι το όραμά μας για το μέλλον της παραγωγής τροφίμων και ποτών. Πρόκειται για μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για την επόμενη δεκαετία και ακόμη παραπέρα, που επιτρέπει στους παραγωγούς να χτίσουν τα εργοστάσια του μέλλοντος – συνδυάζοντας ανθεκτικότητα, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα».

Το Tetra Pak® Factory OS™️ προσφέρει ευελιξία και δυνατότητα κλιμάκωσης, επιτρέποντας στους παραγωγούς να το υιοθετήσουν με τον δικό τους ρυθμό, ξεκινώντας από μικρές εφαρμογές και επεκτείνοντας σταδιακά σε ολοκληρωμένες λύσεις. Το σύστημα ενοποιεί τη συλλογή δεδομένων από όλο τον εξοπλισμό, ανεξάρτητα από την παλαιότητά του ή τον προμηθευτή του, εξασφαλίζοντας πλήρη συμβατότητα και διαφάνεια.

Άλλα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ενιαία εμπειρία χρήστη για όλες τις γραμμές και τα συστήματα παραγωγής, ψηφιακές εφαρμογές για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των υλικών, της ποιότητας και της παραγωγής, καθώς και αναλύσεις σε επίπεδο επιχείρησης μέσα από ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων.

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Accenture και υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο τεχνολογικών συνεργατών, όπως οι Siemens, Rockwell Automation και Inductive Automation. Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στη βαθιά γνώση της Tetra Pak στη βιομηχανίας τροφίμων, που διασφαλίζει ότι οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν πραγματική αξία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το Tetra Pak® Factory OS™️ είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς η Tetra Pak χτίζει τα εργοστάσια του μέλλοντος, στην ιστοσελίδα της.