Έρευνα του Guardian για τις απαντήσεις του AI Overviews της Google σχετικά με ζητήματα υγείας.

Οι άνθρωποι διατρέχουν κίνδυνο από ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες για την υγεία που περιλαμβάνονται σε περιλήψεις της Google από την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με έρευνα του Guardian.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το AI Overviews (Επισκοπήσεις ΑΙ), που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης παρέχει πληροφορίες για ένα θέμα ή μια ερώτηση είναι «χρήσιμο» και «αξιόπιστο». Όμως, κάποιες από τις περιλήψεις, που εμφανίζονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης, παρείχαν ανακριβείς πληροφορίες για την υγεία, που θέτουν ανθρώπους σε κίνδυνο, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Σε μία περίπτωση, που ειδικοί τη χαρακτήρισαν «πραγματικά επικίνδυνη», η Google λανθασμένα συμβούλεψε ανθρώπους με καρκίνο στο πάγκρεας να αποφεύγουν τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Ειδικοί λένε ότι πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να συνίσταται και ίσως αυτό να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από την ασθένεια.

Άλλο «ανησυχητικό» παράδειγμα ήταν πως η Google παρείχε ψευδείς πληροφορίες για κρίσιμες εξετάσεις σχετικά με την ηπατική λειτουργία, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν ανθρώπους που έχουν σοβαρή ηπατική νόσο να πιστέψουν λανθασμένα πως είναι υγιείς.

Επιπλέον, απαντήσεις για τις εξετάσεις γυναικών για καρκίνο έδωσαν «εντελώς λανθασμένες» πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν ανθρώπους να αγνοήσουν συμπτώματα, σύμφωνα με ειδικούς.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι πολλά από αυτά τα παραδείγματα που κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία ήταν «ελλιπή screenshots», αλλά από ό,τι μπόρεσαν να αξιολογήσουν συνδέονταν με «γνωστές, αξιόπιστες πηγές» και συνιστούσαν «την αναζήτηση συμβουλής ειδικού».

Η έρευνα του Guardian έγινε εν μέσω ολοένα μεγαλύτερης ανησυχίας ότι τα δεδομένα από το AI μπερδεύουν τον κόσμο που μπορεί να υποθέσει ότι είναι αξιόπιστα. Τον περασμένο Νοέμβριο μελέτη διαπίστωσε ότι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες πλατφόρμες παρείχαν ανακριβείς οικονομικές συμβουλές. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί και για τις περιλήψεις ειδήσεων.

Οι λανθασμένες απαντήσεις του AI της Google για την υγεία

Ο Guardian εντόπισε αρκετές περιπτώσεις ανακριβών πληροφοριών για την υγεία στα AI Overviews της Google, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασαν οργανώσεις και επαγγελματίες της υγείας.

Ο καρκίνος στο πάγκρεας

Η συμβουλή στους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος να αποφεύγουν τις τροφές που είναι πλούσιες σε λιπαρά είναι «εντελώς λανθασμένη», τόνισε η Άνα Τζούελ, διευθύντρια υποστήριξης και έρευνας στην οργάνωση Pancreatic Cancer UK. Κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να είναι πραγματικά επικίνδυνο και να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες ενός ατόμου να είναι αρκετά καλά ώστε να υποβληθεί σε θεραπεία», συμπλήρωσε.

«Εάν κάποιος ακολουθούσε αυτό που το αποτέλεσμα της έρευνας έλεγε, τότε μπορεί να μην λάμβανε αρκετές θερμίδες, να πάσχιζε για να πάρει βάρος και να μην ήταν σε θέση να αντέξει είτε τη χημειοθεραπεία, είτε μια δυνητικά σωτήρια χειρουργική επέμβαση», εξήγησε.

Οι εξετάσεις αίματος

Η αναζήτηση για τις φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος για το ήπαρ επίσης παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες, με πλήθος αριθμών, ελάχιστο περιεχόμενο και δίχως να λαμβάνεται υπόψη η εθνικότητα, το φύλο, ή η ηλικία του ασθενούς.

«Πολλοί άνθρωποι με ηπατική νόσο δεν εμφανίζουν συμπτώματα μέχρι τα τελευταία στάδια, για αυτό είναι τόσο σημαντικό να κάνουν εξετάσεις. Όμως, αυτό που το AI Overviews της Google λέει ότι είναι “φυσιολογικό”, μπορεί να διαφέρει δραστικά από αυτό που θεωρείται στην πραγματικότητα φυσιολογικό», τόνισε η Πάμελα Χίλι, διευθύνουσα σύμβουλος του British Liver Trust.

«Είναι επικίνδυνο, επειδή σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι με σοβαρή ηπατική νόσο μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν κανονικές εξετάσεις και να μην μπουν στον κόπο να προχωρήσουν σε νέα επίσκεψη», συμπλήρωσε.

Ο καρκίνος του κόλπου

Αναζήτηση για «συμπτώματα και εξετάσεις για καρκίνο του κόλπου» ανέφερε το τεστ ΠΑΠ ως εξέταση για τη νόσο, κάτι που είναι λανθασμένο. «Δεν είναι εξέταση για την ανίχνευση καρκίνου και σίγουρα δεν είναι εξέταση για τον εντοπισμό καρκίνου του κόλπου. Αυτή είναι εντελώς λανθασμένη πληροφορία», τόνισε η Athena Lamnisos, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Eve Appeal.

«Η λήψη λανθασμένων πληροφοριών, όπως αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει κάποια να μην ελέγξει τα συμπτώματα του καρκίνου του κόλπου, επειδή είχε ένα πρόσφατο “καθαρό” έλεγχο του τραχήλου», πρόσθεσε.

Επίσης, εξέφρασε ανησυχία για το «γεγονός ότι η περίληψη της τεχνητής νοημοσύνης άλλαζε όταν κάναμε την ίδια αναζήτηση, δίνοντας διαφορετική απάντηση κάθε φορά, την οποία αντλούσε από διαφορετικές πηγές. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν μια διαφορετική απάντηση ανάλογα με το πότε ψάχνουν». Μάλιστα, ανέφερε ότι «κάποια από τα αποτελέσματα που είδαμε είναι πραγματικά ανησυχητικά και μπορούν ενδεχομένως να θέσουν γυναίκες σε κίνδυνο».

Η ψυχική υγεία

Επίσης, ο Guardian διαπίστωσε ότι το ΑΙ Overviews παρείχε παραπλανητικά αποτελέσματα σε αναζητήσεις για την ψυχική υγεία. «Αυτό αποτελεί τεράστια ανησυχία για την οργάνωσή μας», τόνισε ο Στίβεν Μπάκλεϊ του «Mind».

Κάποιες από τις περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης για ζητήματα όπως η ψύχωση και οι διατροφικές διαταραχές πρόσφεραν «πολύ επικίνδυνες συμβουλές» και ήταν «λανθασμένες, επιβλαβείς, ή θα μπορούσαν να κάνουν ανθρώπους να αποφύγουν την αναζήτηση βοήθειας», συμπλήρωσε.

Η Google απάντησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ΑΙ Overviews ήταν τεκμηριωμένες και χρήσιμες και πως συνεχώς κάνει βελτιώσεις στην ποιότητά τους. Ακόμα, ανέφερε ότι όταν οι Επισκοπήσεις ΑΙ παρερμηνεύουν το διαδικτυακό περιεχόμενο ή τους λείπει περιεχόμενο, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις πολιτικές της.

«Επενδύουμε σημαντικά στην ποιότητα των AI Overviews, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η υγεία και η συντριπτική πλειονότητά τους παρέχει ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ακόμα εκπρόσωπος της εταιρείας.