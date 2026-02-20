Η Σουηδία ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα δικό της γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένο στη σουηδική γλώσσα και τις δυνατότητες εγχώριων εταιριών.

Η Σουηδία προγραμματίζει να αναπτύξει ένα δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στη σουηδική γλώσσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες εγχώριων εταιριών, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον τόνισε ότι η εθνική στρατηγική για την ΤΝ περιλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης ενός ποιοτικού μοντέλου που να λειτουργεί στη σουηδική γλώσσα. Η δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι καθοριστική για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως αυτά που χρησιμοποιούν το ChatGPT ή το Gemini, δεν περιορίζονται απλώς στη μετάφραση λέξεων. Αντιθέτως, μεταφέρουν πολιτισμικά στοιχεία, παραδόσεις, αξίες και όλο το ιστορικό υπόβαθρο μιας γλώσσας. Η χρήση τους επηρεάζει τον τρόπο που οργανώνουμε, αξιολογούμε και μεταδίδουμε πληροφορίες. Ένα σουηδικό μοντέλο θα μπορούσε, επομένως, να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο για τη χώρα στον τομέα της ΤΝ.

Στο εγχείρημα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, συγγραφείς, εκδότες, μέσα ενημέρωσης, ερευνητικά ιδρύματα και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες.

Η Σάρα Μάζουρ, επικεφαλής του Ιδρύματος Κνουτ και Άλις Βαλενμπεργκ που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) από το 2015, εξήγησε ότι το νέο μοντέλο θα στηριχθεί σε ήδη υπάρχοντα μοντέλα. Το έργο ξεκινά άμεσα και η εκπαίδευσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Η Μάζουρ υπογράμμισε ότι οι συγγραφείς, οι εκδότες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν δεδομένα εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, προσεκτικά επιμελημένα και προσαρμοσμένα στις σουηδικές αξίες. Στόχος είναι ένα γλωσσικό μοντέλο που όχι μόνο κατανοεί και χρησιμοποιεί τη σουηδική γλώσσα, αλλά αντιλαμβάνεται και το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η επικοινωνία.κό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η επικοινωνία.