«Επενδύουμε στις ψηφιακές δεξιότητες» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ένταξη δώδεκα (12) νέων πράξεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων περίπου 60 χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027». Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 70.671.690,03 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα upskilling που υλοποιούνται στο πλαίσιο των νέων εντάξεων απευθύνονται σε εργαζομένους διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων. Εστιάζουν στην πρακτική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ανάλυση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας δεδομένων, καθώς και στη χρήση υποδομών cloud από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, περιλαμβάνουν δράσεις για την ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας, την αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων στον τουριστικό τομέα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα (fintech), καθώς και οριζόντια προγράμματα που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο των οικονομικών κλάδων.

Δικαιούχοι των δράσεων είναι κορυφαίοι φορείς όπως η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος, το Εθνικό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

«Με τις 12 νέες εντάξεις αξιοποιούμε πλήρως τους διαθέσιμους πόρους του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” για να επενδύσουμε ουσιαστικά στις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων. Ιδιαίτερα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, καλύπτουμε ένα κρίσιμο κενό, εκεί όπου ως χώρα υστερούσαμε, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη οικονομία. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη ψηφιακή οικονομία», δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και σχεδιάστηκε με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.