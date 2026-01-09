Aκόμη και 2–5 λεπτά κίνησης μετά το φαγητό μπορούν να κάνουν διαφορά.

Δεν χρειάζονται εξαντλητικές προπονήσεις ή πολύπλοκες δίαιτες για να κρατήσετε το σάκχαρό σας σε ισορροπία. Σύμφωνα με ειδικούς, η πιο απλή και ταυτόχρονα αποτελεσματική κίνηση είναι ένα σύντομο περπάτημα μετά το φαγητό.

Το περπάτημα μετά το φαγητό μειώνει το σάκχαρο

Σύμφωνα με τη γυμνάστρια και coach απώλειας βάρους Stephanie Mansour, λίγα μόλις λεπτά περπατήματος μετά από ένα γεύμα ή ένα γλυκό μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στην αποφυγή απότομων αυξομειώσεων. Όπως εξηγεί, δεν χρειάζεται έντονη άσκηση ούτε πολύς χρόνος. Ένα περπάτημα 10 λεπτών, σε χαλαρό έως γρήγορο ρυθμό – ώστε να μπορείτε να μιλάτε χωρίς να λαχανιάζετε – είναι αρκετό για να ενεργοποιήσει τον οργανισμό.

Γιατί λειτουργεί αυτή η άσκηση

Κατά το περπάτημα ενεργοποιούνται πολλές μυϊκές ομάδες, οι οποίες «καίνε» περισσότερη γλυκόζη και βοηθούν την ινσουλίνη να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Έτσι:

μειώνονται οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου,

περιορίζονται η κόπωση και οι λιγούρες,

αποφεύγονται οι μεταπτώσεις στη διάθεση.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, ακόμη και 2 έως 5 λεπτά περπατήματος μετά το φαγητό μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου.

Μακροπρόθεσμα οφέλη

Η συστηματική αποφυγή έντονων αυξήσεων στο σάκχαρο μειώνει τον κίνδυνο ινσουλινοαντίστασης, διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Παράλληλα, το περπάτημα μετά το φαγητό βοηθά και την πέψη, ειδικά μετά από βαριά γεύματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς να το εντάξετε στην καθημερινότητα

Ξεκινήστε το περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό.

Βγείτε έξω, περπατήστε στο διάδρομο ή ακόμα και μέσα στο σπίτι.

Στόχος τα 10 λεπτά, με μουσική, podcast ή τηλεφωνική παρέα. Αν θέλετε περισσότερη ένταση, δοκιμάστε εναλλαγές ρυθμού (διαλειμματικό περπάτημα). Και να θυμάστε: Μικρή κίνηση, μεγάλο όφελος, ένα απλό περπάτημα μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υγεία και την ενέργειά σας καθημερινά.

Πηγή: today.com